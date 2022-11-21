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Чому не можна залишати заряджений телефон у розетці: поширена помилка

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Понеділок 21 листопада 2022 20:52
Чому не можна залишати заряджений телефон у розетці: поширена помилка Ось яку помилку не можна робити під час заряджання телефону (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Під час відключень світла важливо тримати всі гаджети зарядженими, тому часто ми можемо залишити телефон, наприклад, у розетці на всю ніч. Очевидно, що за годину або дві він досягне 100 відсотків, і весь залишок часу стоятиме на зарядці просто так.

Styler розібрався, чи може зашкодити телефону, якщо залишати його на зарядці довше, ніж потрібно.

Чи можна заряджати телефон усю ніч?

Усі фахівці з технічного обслуговування одноголосно переконують, що робити це категорично заборонено.

Сучасні смартфони оснащені такими акумуляторами, які відключають подачу живлення при досягненні 100% заряду. Тобто надлишок заряду не накопичиться, а телефон не вибухне, як схильні думати споживачі.

Але все одно пристрій буде витрачати по одному відсотку заряду, навіть просто лежачи. Оскільки його адаптер увімкнений у розетку, буде його підживляти. Цей процес набагато швидше зіпсує батарею.

Щоб не призвести до передчасного зношення акумулятора, виробники рекомендують не опускати рівень заряду нижче 20-30%, і тим паче не доводити телефон до повного виключення.

Ба більше - постійна зарядка на максимум також стане причиною зменшення часу використання смартфона. Для збільшення числа повних циклів заряду-розряду оптимальною буде підтримка заряду в діапазоні 30-80%.

Чому не можна залишати заряджений телефон у розетці: поширена помилка

Тривала зарядка без потреби нашкодить батареї телефона (фото: Freepik)

Як заряджати телефон, щоб вберегти його батарею?

Експерти виділяють кілька простих рекомендацій, які допоможуть вберегти батарею від суттєвих ушкоджень під час зарядки:

  • Не тримайте смартфон під впливом сонячних променів. Тим більше коли він заряджається. Намагайтеся відключати інтернет та закривати фонові процеси, щоб смартфон не зазнавав додаткового навантаження.
  • Не розряджайте смартфон до нуля: краще дотримуватися мінімального порога в 15-20 відсотків, а якщо немає можливості зарядити телефон, увімкніть енергоощадний режим.
  • Іноді все ж таки потрібно розряджати батарею. Наприклад, Google рекомендує розряджати пристрої нижче 10%, але не до нуля.
  • При тривалому зберіганні смартфона краще заряджати акумулятор на 50-80%.
  • Переконайтеся, що у вашій оселі немає проблем з електропроводкою. Не повинно бути стрибків напруги та збоїв, інакше у смартфона можуть виникнути проблеми.

Раніше ми ділилися лайфхаками, як швидко зарядити телефон, якщо немає світла.

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Електроенергія