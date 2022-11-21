Чому не можна залишати заряджений телефон у розетці: поширена помилка

Під час відключень світла важливо тримати всі гаджети зарядженими, тому часто ми можемо залишити телефон, наприклад, у розетці на всю ніч. Очевидно, що за годину або дві він досягне 100 відсотків, і весь залишок часу стоятиме на зарядці просто так.

Styler розібрався, чи може зашкодити телефону, якщо залишати його на зарядці довше, ніж потрібно.

Чи можна заряджати телефон усю ніч?

Усі фахівці з технічного обслуговування одноголосно переконують, що робити це категорично заборонено.

Сучасні смартфони оснащені такими акумуляторами, які відключають подачу живлення при досягненні 100% заряду. Тобто надлишок заряду не накопичиться, а телефон не вибухне, як схильні думати споживачі.

Але все одно пристрій буде витрачати по одному відсотку заряду, навіть просто лежачи. Оскільки його адаптер увімкнений у розетку, буде його підживляти. Цей процес набагато швидше зіпсує батарею.

Щоб не призвести до передчасного зношення акумулятора, виробники рекомендують не опускати рівень заряду нижче 20-30%, і тим паче не доводити телефон до повного виключення.

Ба більше - постійна зарядка на максимум також стане причиною зменшення часу використання смартфона. Для збільшення числа повних циклів заряду-розряду оптимальною буде підтримка заряду в діапазоні 30-80%.

Тривала зарядка без потреби нашкодить батареї телефона (фото: Freepik)

Як заряджати телефон, щоб вберегти його батарею?

Експерти виділяють кілька простих рекомендацій, які допоможуть вберегти батарею від суттєвих ушкоджень під час зарядки: