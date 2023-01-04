Эти простые действия помогут вам заряжать телефон в разы быстрее
Телефон с нами всегда и всюду, поэтому важно следить за уровнем его зарядки. Однако бывают случаи, когда зарядить устройство нужно за очень короткий период времени, например, до отключения света.
Как быстро пополнить заряд батареи телефона - читайте ниже в материале Styler.
Как быстро зарядить телефон
В первую очередь важно обращать внимание, чем именно вы заряжаете телефон. Следует отдавать предпочтение зарядке от розетки и родной зарядки телефона. В крайних случаях можно использовать павербанк, USB-порт компьютера и т.д.
Это не только ускорит зарядку, но и сохранит качественную работу батарею как можно дольше. Если ваш единственный выход зарядить телефон - это USB-порт, тогда выключите процесс синхронизации и выберите функцию "Только зарядка".
Даже когда телефон выключен, он все равно работает. Как мозг поддерживает жизнедеятельность организма во время сна, так и ваш гаджет продолжает работу важных функций. Однако это замедляет его зарядку.
Поэтому если необходимо быстро зарядить телефон, включите режим полета, чтобы телефон перестал параллельно поддерживать Wi-Fi, Bluetooth, мобильную сеть и GPS.
Чуть более радикальным методом является отключение телефона вообще - так он зарядится на 25% быстрее.
Если уже отключены основные функции, не забудьте закрыть все программы в фоновом режиме. Гаджет будет "думать", что эти приложения должны работать, поэтому будет тратить на них свою энергию.
Постоянная зарядка от повербанка может повредить телефон (фото: Freepik)
Как продлить жизнь телефону
- Установите темные обои, уберите яркость, убавьте звук и время блокировки экрана.
- Выключите все приложения и приложения, которыми вы не пользуетесь в данный момент.
- Выключайте интернет, если вы им не пользуетесь
- Включите "Не беспокоить" или "Авиа"
- Выключите iCloud, Wi-Fi, Siri, Bluetooth, визуальные эффекты
- Выключите отслеживание физической активности
- Выключите геолокацию (в том случае, если вы находитесь в безопасном месте)
- Включите режим экономии батареи или адаптивное использование
- Ограничьте работу программ, использующих много заряда
Раньше мы рассказывали, почему ваш телефон быстро разряжается.
Читайте также, можно ли оставлять заряженный телефон в розетке.