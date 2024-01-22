Ці прості дії допоможуть вам позбутися шуму комп'ютера

Шум із системного блоку - це завжди погана ознака роботи комп'ютера. Його слід позбутися не тільки тому, що він дратує нам слух, але також може впливати на продуктивність комп'ютера та на знос деталей.

Постарайтеся не перевантажувати пристрій

Зазвичай шум комп'ютера посилюється під час запуску ігор або інших програм, що потребують високої обчислювальної потужності. Завантаження компонентів підвищує їхню температуру, що автоматично збільшує швидкість вентилятора і, відповідно, створює додатковий шум.

Цей процес є абсолютно нормальним. Можливо, зниження швидкості вентилятора в налаштуваннях системи може бути непоганим варіантом, але такий крок, ймовірно, призведе до перегріву пристрою. Тому, якщо комп'ютер чистий від пилу, і шум посилюється лише під час роботи ресурсомістких програм, можливо, краще не втручатися у цей процес.

У той же час рекомендується уникати тривалих ігрових сесій, якщо комп'ютер сильно нагрівається. Регулярні паузи дозволять йому остигати.

Встановіть системний блок на рівну поверхню

Якщо в процесі роботи комп'ютер видає гул, що нагадує вібрацію, перевірте, чи знаходиться системний блок у стійкому положенні і чи він не вагається. Переконайтеся, що всі гумові ніжки знаходяться на своїх місцях, і в разі відсутності будь-яких з них, установіть їх.

Перевірте якість складання

Іноді поява шуму пов'язана з недостатньою фіксацією елементів корпусу чи його внутрішніх компонентів щодо одне одного. У цьому випадку обертання вентиляторів і дисків може викликати тряску, що призводить до неприємного вібруючого або деренчливому звуку.

Щоб вирішити цю проблему, від'єднайте живлення та інші кабелі від комп'ютера, а потім зніміть бічну кришку, відкрутивши два або три гвинти з задньої панелі. Уважно перевірте нутрощі системного блоку та переконайтеся в наявності необхідного кріплення та його надійної фіксації. Якщо відсутні болти, знайдіть їх і встановіть, а потім затягніть ті, які вже встановлені.

Також зверніть увагу, щоб лопаті вентиляторів не зачіпали будь-які дроти, так як це може викликати стрекотіння від тертя. Закріпіть усі кабелі з використанням стяжок.

Видаліть пил

Якщо комп'ютер почав шуміти нещодавно і раніше такого не спостерігалося навіть під час ігор, то справа може бути в пилюці. Вона накопичується на лопатях і викликає додаткове тертя, перешкоджаючи нормальній роботі вентилятора. В результаті лунає характерний звук, що гуде.

Більш того, шар пилу на елементах ПК, що гріються, заважає їх охолодженню - це підвищує загальну температуру всередині корпусу. Вентилятор починає крутитися швидше і, отже, сильніше гудіти.

Увага! Неправильне розбирання та чищення може пошкодити комп'ютер. Якщо не впевнені у своїх силах, не ризикуйте. І пам'ятайте: відкриття корпусу призведе до втрати гарантії.

Щоб знизити рівень шуму, пил доведеться прибрати. Робити це найкраще на балконі. За допомогою сухого м'якого пензлика акуратно змахніть пил з усіх внутрішніх компонентів, включаючи радіатори та вентилятори. Потім видуйте її стисненим повітрям або дуже обережно зберіть пилососом. При продуванні вентилятори бажано притримувати рукою, не даючи їм обертатися.

Змастіть вентилятори

Навіть після профілактичного очищення, кулери іноді можуть робити шум, який часто викликаний відсутністю мастила або зношування. Замість того, щоб відразу замінювати компоненти новими, має сенс спочатку спробувати змастити вентилятори. Рекомендується повторювати цю процедуру приблизно раз на рік.

Для початку від'єднайте кабель кулера від материнської плати або блока живлення. За допомогою викрутки відкрутіть кріпильні гвинти та зніміть вентилятор. Переверніть його так, щоб крильчатка була спрямована вниз, а потім обережно зніміть круглу наліпку. Під нею може бути гумовий ущільнювач, який також слід витягти, скориставшись голкою.

Виявивши поглиблення з валом крильчатки та стопорним кільцем, перевірте, чи є мастило. Якщо поглиблення абсолютно сухе, кулер явно вимагає мастила. Візьміть машинне масло або універсальне мастило для господарських потреб і нанесіть три-чотири краплі на вал. Кілька разів покрутіть крильчатку вздовж осі, щоб рівномірно розподілити мастило всередині підшипника.

Поставте гумовий ущільнювач на місце (якщо він був), знежирте пластик спиртом навколо. Дайте вентилятору просохнути, потім знову закріпіть наліпку. Якщо вона не тримається, можна замінити її шматочком надійного скотчу. Встановіть вентилятор назад на місце і підключіть його.

Замініть жорсткий диск

Також джерелом шуму комп'ютера може бути жорсткий диск. Іноді з цього пристрою можуть лунати тріск, клацання або інші аналогічні звуки, що може свідчити про проблеми з його роботою і віщувати його швидкий вихід з ладу. Позбутися цих звуків можна тільки шляхом заміни жорсткого диска. Оптимальним варіантом є встановлення безшумного та швидкого SSD.