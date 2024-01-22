Эти простые действия помогут вам избавиться от шума компьютера

Шум из системного блока - это всегда плохой признак работы компьютера. От него следует избавиться не только потому, что он раздражает нам слух, но также может влиять на производительность компьютера и на износ деталей.

Постарайтесь не перегружать устройство

Обычно шум компьютера усиливается при запуске игр или других программ, требующих высокой вычислительной мощности. Загрузка компонентов повышает их температуру, что автоматически увеличивает скорость вентилятора и, соответственно, создает дополнительный шум.

Этот процесс является абсолютно нормальным. Возможно, снижение скорости вентилятора в настройках системы может быть неплохим вариантом, но такой шаг, вероятно, приведет к перегреву устройства. Поэтому, если компьютер чист от пыли, и шум усиливается только во время работы ресурсоемких программ, возможно, лучше не вмешиваться в этот процесс.

В то же время рекомендуется избегать чрезмерно длительных игровых сессий, если компьютер сильно нагревается. Регулярные паузы позволят ему остывать.

Установите системный блок на ровную поверхность

Если в процессе работы компьютер издает гул, напоминающий вибрацию, проверьте, находится ли системный блок в устойчивом положении и не колеблется ли он. Убедитесь, что все резиновые ножки находятся на своих местах, и в случае отсутствия каких-либо из них, установите их.

Проверьте качество сборки

Иногда появление шума связано с недостаточной фиксацией элементов корпуса или их внутренних компонентов относительно друг друга. В этом случае вращение вентиляторов и дисков может вызывать тряску, приводящую к неприятному вибрирующему или дребезжащему звуку.

Чтобы устранить эту проблему, отключите питание и другие кабели от компьютера, а затем снимите боковую крышку, открутив два или три винта со стороны задней панели. Внимательно проверьте внутренности системного блока и убедитесь в наличии необходимого крепежа и его надежной фиксации. Если обнаружены отсутствующие болты, найдите их и установите, а затем затяните те, которые уже установлены.

Также обратите внимание, чтобы лопасти вентиляторов не задевали какие-либо провода, так как это может вызвать стрекотание от трения. Закрепите все болтающиеся кабели с использованием стяжек.

Удалите пыль

Если компьютер стал шуметь недавно и раньше такого не наблюдалось даже во время игр, то дело может быть в пыли. Она копится на лопастях и вызывает дополнительное трение, препятствуя нормальной работе вентилятора. В результате раздаётся характерный гудящий звук.

Более того, слой пыли на греющихся элементах ПК мешает их охлаждению - это повышает общую температуру внутри корпуса. Вентилятор начинает крутиться быстрее и, следовательно, сильнее гудеть.

Внимание! Неправильная разборка и чистка могут повредить компьютер. Если не уверены в своих силах, не рискуйте. И помните: вскрытие корпуса приведёт к потере гарантии.

Чтобы снизить уровень шума, пыль придётся убрать. Делать это лучше всего на балконе. С помощью сухой мягкой кисточки аккуратно смахните пыль со всех внутренних компонентов, включая радиаторы и вентиляторы. Затем выдуйте её сжатым воздухом или очень осторожно соберите пылесосом. При продувке вентиляторы желательно придерживать рукой, не давая им вращаться.

Смажьте вентиляторы

Даже после профилактической очистки, кулеры иногда могут производить шум, который часто вызван отсутствием смазки или износом. Вместо того чтобы сразу же заменять компоненты новыми, имеет смысл сначала попытаться смазать вентиляторы. Рекомендуется повторять эту процедуру примерно раз в год.

Для начала отключите кабель кулера от материнской платы или блока питания. С использованием отвёртки открутите крепежные винты и снимите вентилятор. Переверните его так, чтобы крыльчатка была направлена вниз, затем осторожно снимите круглую наклейку. Под ней может находиться резиновый уплотнитель, который также следует извлечь, воспользовавшись иглой.

Обнаружив углубление с валом крыльчатки и стопорным кольцом, проверьте, есть ли смазка. Если углубление абсолютно сухо, кулер явно требует смазки. Возьмите машинное масло или универсальную смазку для хозяйственных нужд и нанесите три-четыре капли на вал. Несколько раз повертите крыльчатку вдоль оси, чтобы равномерно распределить смазочное вещество внутри подшипника.

Поставьте резиновый уплотнитель на место (если он был), обезжирьте спиртом пластик вокруг. Дайте вентилятору просохнуть, затем вновь закрепите наклейку. Если она не держится, можно заменить её кусочком надежного скотча. Установите вентилятор обратно на своё место и подключите его.

Замените жёсткий диск

Также источником шума в компьютере может быть жесткий диск. Иногда из этого устройства могут доноситься треск, щелчки или другие аналогичные звуки, что может свидетельствовать о проблемах с его работой и предвещать его скорый выход из строя. Избавиться от этих звуков можно только путем замены жесткого диска. Оптимальным вариантом является установка бесшумного и быстрого SSD.