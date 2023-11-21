Представлено кишеньковий міні-ПК вагою всього 300 г (фото)

Китайський бренд Meenhong представив у продаж JX2 - портативний комп'ютер вагою всього 300 грам, з 5,7-дюймовим екраном і роздільною здатністю 1080p. Пристрій підтримує підключення до двох зовнішніх 4K моніторів, а вбудований дисплей забезпечує зручність при терміновій роботі в дорозі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт оглядів, новин про ноутбуки та планшети Notebookcheck .

За високу продуктивність комп'ютера відповідає процесор Intel Celeron N5105 (10-нм, тактова частота 2,9 ГГц) з інтегрованою графікою Intel UHD. Система охолодження включає мідне тепловідведення та вбудований майже безшумний кулер.

Пристрій оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4 та двома слотами M.2 для SSD: перший підтримує NVMe та SATA, другий - лише SATA. Можна також додати другу планку LPDDR4 на 8 ГБ.

Meenhong JX2 (фото: Meenhong)

Корпус обладнаний різноманітними портами, включаючи HDMI 2.0, гігабітний Ethernet, аудіороз'єм 3,5 мм, три порти USB-A та один USB-C з функцією передачі даних та підключення монітора. Другий USB-C призначений лише для живлення комп'ютера. Бездротові можливості включають Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2.

Meenhong JX2 (фото: Meenhong)

Для роботи потрібнен блок живлення на 30 Вт (напруга 12 В). Хоча відсутній вбудований акумулятор, компактність та легкість роблять його зручним для мобільного використання. Розміри корпусу становлять 160×80×20 мм.

Meenhong JX2 (фото: Meenhong)

Meenhong JX2 представлений у двох варіантах: модель з 8 ГБ ОЗУ та SSD на 128 ГБ коштує 195 доларів (7 000 гривень), тоді як версія з SSD на 256 ГБ оцінена у 210 доларів (7 550 гривень). Обидва варіанти поставляються з встановленою Windows 11 Pro, а також підтримують операційну систему Ubuntu.