Вимкнення або сон: який режим краще обрати, щоб не завдати шкоди вашому комп'ютеру

Багато людей не вимикають комп'ютер взагалі - він працює цілодобово, але залежно від налаштувань енергозбереження може сам переходити до сплячого режиму. Існує група людей, яка вважає цей підхід небажаним та повністю відключає його в налаштуваннях.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Safety Detectives пропонує розібратися - який режим краще вибрати для вашого комп'ютера, щоб не зашкодити йому.

Вимкнення комп'ютера

При правильному вимкненні системи, коли завершується робота, відбувається закриття всіх активних програм та служб. Якщо завершення програми неможливе через незбережені дані, система запитує користувача про необхідність збереження інформації.

Якщо у Windows увімкнено режим швидкого запуску, то при вимкненні важливі системні файли зберігаються на диск, що прискорює подальший запуск комп'ютера. Після виконання цих кроків контролер відключає живлення від основних компонентів, і комп'ютер повністю вимикається.

Сплячий режим

У режимі сну комп'ютер залишається в роботі, очікуючи команди з клавіатури, миші чи кнопки живлення (якщо у вас ноутбук, то відкриття кришки може активувати систему).

Перехід у сплячий режим відключає більшість компонентів комп'ютера, таких як відеоадаптер, система охолодження процесора та корпусу, а також жорсткий диск.

Однак оперативна пам'ять залишається активною, яка містить усі необхідні дані, що забезпечує швидке повернення комп'ютера до нормального стану після виходу зы сну.

Цей режим потребує підключення комп'ютера до джерела живлення.

Режим гібернації

Але є ще один режим - гібернації. У цьому стані дані з оперативної пам'яті вивантажуються на диск, комп'ютер можна відключити фізично. А потім він увімкнеться і відкриється той же сеанс. Це зручно, але краще цим режимом не користуватися - можливі помилки у його роботі та втрата даних у деяких випадках.

Як правильно вчинити

Цілком можливо залишати комп'ютер увімкненим постійно, що навіть є корисним для нього. Це запобігає різким змінам напруги, і компоненти залишаються рівномірно прогрітими, уникаючи періодів охолодження.

Однак, якщо найближчим часом не передбачається використання ПК, його можна вимкнути. Наприклад, якщо на комп'ютері немає активності протягом години або двох, можна перевести його в режим сну і потім швидко активувати за потреби.

Як бути з ноутбуком

А ось лептоп не слід тримати увімкненим цілодобово, тому що це переносний комп'ютер. Тобто, він потрібний для тимчасового використання: у поїздках, кафе та ресторанах тощо. Саме в такому режимі ноутбук прослужить довго.

До того ж, якщо ви переведете його в сплячий режим, а він не буде підключений до джерела живлення, то батарея згодом сяде, і такий спосіб відключення (а він вимкнеться) буде вважатися аварійним завершенням роботи, що шкідливо для операційної системи та може призвести до втрати даних.