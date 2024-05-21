Ці прості дії допоможуть вам перетворити відео в GIF-анімацію на iPhone та iPad

Завдяки невеликому розміру та короткому формату, ці відеоролики швидко завантажуються та автоматично відтворюються. Більше того, за допомогою додатку Apple Shortcuts, ви можете швидко і легко перетворити відеокліпи на GIF на вашому iPhone та iPad, навіть не завантажуючи жодних додаткових програм.

Як перетворити відео на GIF на iPhone і iPad

Відкрийте додаток "Ярлики"

На вкладці "Галерея" знайдіть "Відео в GIF", торкніться ярлика в результатах, потім торкніться "Додати ярлик"

Запустіть ярлик, торкнувшись його картки на вкладці "Мої ярлики"

Як перетворити відео на GIF на iPhone і iPad (фото: MacRumors)

Вам буде представлений список відео з вашої бібліотеки фотографій, які можна перетворити на GIF-файли. Виберіть кліп, який потрібно конвертувати.

Якщо відео надто довге, вам буде запропоновано обрізати його, перетягнувши шеврони на обох кінцях кліпу. Після цього натисніть кнопку Зберегти.

Натисніть кнопку "Поділитись" під зображенням попереднього перегляду, щоб зберегти зображення або вибрати спосіб обміну. Закінчивши, натисніть "Готово".

Як перетворити відео на GIF на iPhone і iPad (фото: MacRumors)

Якщо вам потрібно більше інструментів для створення GIF-файлів, можна встановити інший додаток, наприклад GIPHY. Його можна завантажити безкоштовно. Крім усього іншого, застосунок дозволяє додавати різні ефекти, стікери та наклейки, роблячи ваші гіфки ще більш цікавими та унікальними.