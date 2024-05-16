Як скачати музику на iPhone: 5 простих та безкоштовних способів

Незважаючи на наявність величезної кількості сервісів, які дозволяють слухати музику онлайн, багато людей досі воліють завантажувати аудіофайли. У деякі моменти це зручно, особливо, якщо немає можливості підключитися до інтернету. Якщо з Android все більш-менш зрозуміло, то питання, як скинути музику на iPhone, дуже поширене.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт компанії AppGeeker , яка займається розробкою програмного забезпечення.

Як завантажити музику прямо на iPhone з Apple Music

Користувачі Apple Music можуть завантажувати пісні на iPhone безпосередньо через Інтернет. Використовуючи Apple ID, ви можете оформити платну підписку в додатку, щоб завантажувати музику для відтворення в автономному режимі в програмі.

Однак пам'ятайте, що ви не зможете слухати музику, завантажену на ваш iPhone, коли закінчиться термін дії підписки Apple Music.

Як завантажити музику на iPhone з Apple Music

Відкрийте додаток "Музика" на вашому iPhone

Знайдіть трек або альбом, який хочете завантажити

Додайте музику до своєї бібліотеки, натиснувши кнопку "+" поруч із нею. Крім того, ви можете натиснути та утримувати пісню чи альбом та вибрати "Додати до бібліотеки" у розширеному меню

Коли трек з'явиться у музичній бібліотеці, торкніться його і утримуйте, доки не з'явиться опція "Завантажити"

Натисніть "Завантажити", щоб зберегти музику на iPhone

Після цього пісня, альбом або музичне відео буде збережено у розділі "Бібліотека", "Завантажено"

Завантажте музику прямо на iPhone у Apple Music (фото: AppGeeker)

Якщо ви хочете, щоб Apple Music автоматично завантажував кожну пісню, яку ви додаєте на свій iPhone, перейдіть до "Налаштування", потім "Музика" та увімкніть "Автоматичні завантаження".

Як завантажити музику на iPhone з комп'ютера

Якщо на ваш комп'ютер завантажена музика, можна перенести її на iPhone за допомогою iTunes. Крім того, можна завантажити музику на iPhone без iTunes, запустивши ефективний інструмент передачі даних iOS.

Використання передачі даних iPhone може додати до вашої музичної бібліотеки музику з комп'ютера. Функція може похвалитися широкою сумісністю з різними музичними файлами та форматами, які підтримують iOS, а його зручний інтерфейс забезпечує простий процес завантаження.

Крім того, він не тільки дозволяє завантажувати пісні на iPhone безпосередньо з вашого комп'ютера, але також може передавати музику з iPad, iPod або старого iPhone.

Як завантажувати музику на iPhone без iTunes з вашого ПК або Mac

Запустіть передачу даних на iPhone та підключіть його

Натисніть вкладку "Музика" у лівому меню. Це відобразить усі поточні музичні файли на iPhone

Натисніть кнопку "Додати" угорі

Виберіть та додайте музичні файли або папку, які потрібно завантажити на iPhone



Як завантажувати музику без iTunes з ПК або Mac (Фото: AppGeeker)

Вибрані музичні файли будуть додані безпосередньо у додаток. Після цього ви можете відтворювати ці пісні навіть без підключення до Інтернету.

Як завантажити музику на iPhone безкоштовно за допомогою iTunes

Цей процес достатньо простий. Однак важливо відзначити, що цей метод призведе до видалення всіх існуючих пісень на iPhone. Елементи, які ви додаєте з iTunes, повністю замінять поточну музичну бібліотеку після синхронізації музики з iTunes на iPhone.

Як безкоштовно завантажувати пісні на iPhone за допомогою iTunes

Відкрийте останню версію iTunes на комп'ютері.

Виберіть "Файли", а потім "Додати файл до бібліотеки" вгорі, щоб додати пісні до бібліотеки iTunes.

Підключіть iPhone до комп'ютера за допомогою кабелю передачі даних.

У верхньому лівому куті вікна iTunes клацніть піктограму телефону.

Виберіть "Музика" на лівій панелі та встановіть прапорець "Синхронізувати музику".

Ви можете синхронізувати всю музичну бібліотеку iTunes або деякі певні плейлисти або альбоми.

Натисніть кнопку "Застосувати", щоб розпочати завантаження музики на iPhone.

Як завантажувати пісні на iPhone за допомогою iTunes (фото: AppGeeker)

Порада: Якщо з'явиться повідомлення, виберіть "Синхронізувати та замінити". Після цього музика вашого iPhone буде замінена недавно синхронізованими піснями з бібліотеки iTunes.

Отримайте доступ до завантажень музики в розділі "Музика iPhone", "Бібліотека" та "Пісні" для прослуховування в автономному режимі.

Як завантажити пісні на iPhone за допомогою онлайн-завантажувача музики

Є також кілька корисних онлайн-завантажувачів, які дозволяють завантажувати музику для iPhone з таких веб-сайтів як YouTube або інших потокових платформ.

Наприклад, ви можете використовувати завантажувач YouTube в MP3, щоб безкоштовно отримати музику, яку хочете завантажити, а потім перенести її на iPhone за допомогою iPhone Data Transfer або iTunes.

Відкрийте браузер і онлайн-завантажувач YouTube в MP3

Перейдіть на сайт YouTube та знайдіть відео, з якого хочете завантажити музику

Скопіюйте посилання на завантажувач музики YouTube

Виберіть MP3 та натисніть кнопку "Конвертувати"

Завантажте музику з YouTube та перенесіть її на свій iPhone

Як скачати музику на iPhone безкоштовно з хмарного сховища

Хмарне сховище - ще один варіант, який варто розглянути для безкоштовного завантаження пісень на iPhone. Але спочатку переконайтеся, що у вас достатньо місця у хмарі для музики.

iCloud - це хмарний сервіс, що підтримується Apple. Спочатку пропонується 5 ГБ безкоштовного простору хмар, який використовується всіма вашими пристроями Apple. iCloud також може запропонувати додаткове сховище, якщо ви купите преміум-план.

Зайдіть на сайт iCloud.com і увійдіть до свого облікового запису на ПК або Mac

Виберіть iCloud Drive у головному меню на екрані привітання

Натисніть піктограму "Завантажити" вгорі, щоб скачати потрібні музичні файли

Після цього відкрийте iCloud Drive у додатку "Файли" на вашому iPhone

Виберіть потрібні музичні файли та завантажте їх на iPhone для прослуховування в автономному режимі

iCloud Drive (фото: AppGeeker)

Обмеження: Завантажену музику можна відтворювати лише у додатку "Файли".