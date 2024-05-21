Эти простые действия помогут вам превратить видео в GIF-анимацию на iPhone и iPad

Благодаря небольшому размеру и короткому формату, эти видеоролики быстро загружаются и автоматически воспроизводятся. Более того, с помощью приложения Apple Shortcuts, вы можете быстро и легко превратить видеоклипы в GIF на вашем iPhone и iPad, даже не загружая никаких дополнительных приложений.

Как превратить видео в GIF на iPhone и iPad

Откройте приложение "Ярлыки"

На вкладке "Галерея" найдите "Видео в GIF", коснитесь ярлыка в результатах, затем коснитесь "Добавить ярлык"

Запустите ярлык, коснувшись его карточки на вкладке "Мои ярлыки"

Как превратить видео в GIF на iPhone и iPad (фото: MacRumors)

Вам будет представлен список видео из вашей библиотеки фотографий, которые вы можете превратить в GIF-файлы. Выберите клип, который вы хотите конвертировать.

Если видео слишком длинное, вам будет предложено обрезать его, перетащив шевроны на обоих концах клипа. После этого нажмите Сохранить.

Нажмите кнопку "Поделиться" под изображением предварительного просмотра, чтобы сохранить изображение или выбрать способ обмена. Закончив, нажмите "Готово".

Как превратить видео в GIF на iPhone и iPad (фото: MacRumors)

Если вам нужно больше инструментов для создания GIF-файлов, можно установить стороннее приложение, например GIPHY. Его можно загрузить бесплатно. Кроме всего прочего, программа позволяет добавлять различные эффекты, стикеры и наклейки, делая ваши гифки еще более интересными и уникальными.