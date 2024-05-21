Эти простые действия помогут вам превратить видео в GIF-анимацию на iPhone и iPad

Умение создавать классные гифки может пригодиться как для работы, так и для развлечения, и ваш iPhone отлично с этим справится. С момента своего появления в 1987 году, зацикленные бесшумные видеоролики стали широко распространены в интернете.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors, связанный с продукцией Apple.
Благодаря небольшому размеру и короткому формату, эти видеоролики быстро загружаются и автоматически воспроизводятся. Более того, с помощью приложения Apple Shortcuts, вы можете быстро и легко превратить видеоклипы в GIF на вашем iPhone и iPad, даже не загружая никаких дополнительных приложений.
Как превратить видео в GIF на iPhone и iPad (фото: MacRumors)
Как превратить видео в GIF на iPhone и iPad (фото: MacRumors)
Если вам нужно больше инструментов для создания GIF-файлов, можно установить стороннее приложение, например GIPHY. Его можно загрузить бесплатно. Кроме всего прочего, программа позволяет добавлять различные эффекты, стикеры и наклейки, делая ваши гифки еще более интересными и уникальными.
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