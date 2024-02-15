Ці продукти збільшують вироблення ендорфінів: що їсти, аби мати гарний настрій

Збільшити ендорфіни можна завдяки активним фізичним справам. Однак є і простіший спосіб підвищити рівень ендорфінів - правильно харчуватися.

"Певні продукти можуть стимулювати вироблення ендорфінів у нашому мозку, що сприяють природному щасливому світосприйняттю. Існують продукти, що можуть сприяти підвищенню рівня ендорфінів і загалом", - зазначає фахівець.

Какао: сприяє виробленню серотоніну і має інші біоактивні компоненти, що покращують настрій.



Гостра їжа: капсаїцин стимулює вивільнення ендорфінів, викликаючи короткочасну ейфорію.



Женьшень: підвищує рівень енергії та може сприяти покращенню настрою через адаптогенні властивості.



Горіхи та насіння: містять магній та омега-3, які покращують сон і знижують стрес.



Шпинат та інші зелені листові овочі: фолієва кислота у складі сприяє виробленню серотоніну і дофамін.



Яйця: містять вітаміни групи B і триптофан, сприяють покращенню настрою.

"Ці продукти можуть стати чудовим доповненням до збалансованого харчування, сприяючи не лише фізичному, але й емоційному здоров’ю", - додала Ольга Безугла.