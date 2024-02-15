Эти продукты увеличивают выработку эндорфинов: что есть, чтобы иметь хорошее настроение

Увеличить эндорфины можно благодаря активным физическим делам. Однако есть и более простой способ повысить уровень эндорфинов - правильно питаться.

"Определенные продукты могут стимулировать выработку эндорфинов в нашем мозге, способствующих естественному счастливому мировосприятию. Существуют продукты, которые могут способствовать повышению уровня эндорфинов и в целом", - отмечает специалист.

Какао: способствует выработке серотонина и имеет другие биоактивные компоненты, улучшающие настроение.



Острая пища: капсаицин стимулирует высвобождение эндорфинов, вызывая кратковременную эйфорию.



Женьшень: повышает уровень энергии и способствует улучшению настроения через адаптогенные свойства.



Орехи и семена: содержащие магний и омега-3, которые улучшают сон и снижают стресс.



Шпинат и другие зеленые листовые овощи: фолиевая кислота в составе способствует выработке серотонина и дофамина.



Яйца содержат витамины группы B и триптофан, способствуют улучшению настроения.

"Эти продукты могут стать отличным дополнением к сбалансированному питанию, способствуя не только физическому, но и эмоциональному здоровью", - добавила Ольга Безуглая.