Ці продукти запобігають появі сивини і роблять волосся здоровим

Процес посивіння нереально зупинити, але його можна сповільнити і цим максимально продовжити "молодість" волосся. Важливий не лише косметичний догляд, ключовим є саме збагачення організму деякими мікроелементами та вітамінами, які підтримують здоров'я волосся, його природну пігментацію та еластичність.

Про те, що потрібно їсти, аби запобігти сивінню, розповіла дієтолог Наталія Кондратюк в Instagram .

Як зупинити посивіння

"Одразу скажу, що відновити колір волосся, якщо воно вже сиве, на жаль, харчування чи будь-які БАДи, вітаміни і мінерали не зможуть. Повністю сива волосина втрачає здатність до природного вироблення пігменту, цей біологічний процес, відбувається у фолікулі. Він незворотний", - каже експерт.

Однак, правильний раціон, може сильно пригальмувати процес посивіння, покращити загальне здоров'я волосся, зміцнити його структуру, збільшити блиск та відновити його природну силу.

"Перш за все слідкуємо, щоб у раціоні не було дефіциту міді. Основна її роль полягає у стимуляції вироблення меланіну, пігменту, який відповідає за кольорову насиченість волосся, шкіри і очей", - пояснює дієтолог.

А ще меланін є важливим компонентом для синтезу кератину. Він надає волоссю силу та еластичність, і теж має певний вплив на колір волосся.

"Тож, якщо в організмі дефіцит міді, це спричиняє порушення синтезу меланіну і ми бачимо це у вигляді сріблястих волосин, які з'являтимуться все частіше", - каже Кондратюк.

Які продукти багаті на мідь

Варто раціон збагатити продуктами багатими на мідь. А саме:

горіхи

насіння

чорний шоколад

м'ясо

бобові (боби, нут, квасоля)

цілозернові продукти (пшениця, ячмінь, овес)

сухофрукти (інжир, курага)

морепродукти (особливо мідії, креветки, омари)

Крім продуктів, багатих на мідь, важливо також забезпечити достатню кількість інших вітамінів, мінералів та оксидантів, таких як вітаміни В, С, Е, цинк, селен тощо.

Цих речовин багато в наступних продуктах:

листова зелень : шпинат, кріп, петрушка та інші листяні зелені (за вдяки вітамінів А та С посилюють вироблення меланіну)

: шпинат, кріп, петрушка та інші листяні зелені (за вдяки вітамінів А та С посилюють вироблення меланіну) овочі різних кольорів : помідори, морква, буряк тощо (вони містять антиоксиданти, такі як бета-каротин і лікопін, які борються з процесами окиснення та зв'язують вільні радикали

: помідори, морква, буряк тощо (вони містять антиоксиданти, такі як бета-каротин і лікопін, які борються з процесами окиснення та зв'язують вільні радикали риба і морепродукти : лосось, сардина і тріска (вони багаті на Омега-3, допомагають утримувати шкіру голови здоровою)

: лосось, сардина і тріска (вони багаті на Омега-3, допомагають утримувати шкіру голови здоровою) яйця - вони містять біотин і вітамін В7, які допомагають зберегти природний колір волосся і підтримують його структуру)

- вони містять біотин і вітамін В7, які допомагають зберегти природний колір волосся і підтримують його структуру) чорний шоколад - крім міді він містить ще поліфеноли та антиоксиданти (вони зміцнюють волосся і попереджають появу сивини

"Завдяки цим продуктам можна загальмувати тотальне посивіння", - наголошує дієтолог.