Эти продукты предотвращают появлению седины и делают волосы здоровыми
Процесс поседения невозможно остановить, но его можно замедлить и этим максимально продлить "молодость" волос. Важен не только косметический уход, ключевым является обогащение организма некоторыми микроэлементами и витаминами, которые поддерживают здоровье волос, его природную пигментацию и эластичность.
О том, что нужно есть, чтобы предотвратить появление седины, рассказала диетолог Наталья Кондратюк в Instagram.
Как остановить поседение
"Сразу скажу, что восстановить цвет волос, если они уже седые, к сожалению, питание или любые БАДы, витамины и минералы не смогут. Полностью седой волос теряет способность к естественной выработке пигмента, этот биологический процесс, происходит в фолликуле. Он необратим", - говорит эксперт.
Однако, правильный рацион, может сильно притормозить процесс поседения, улучшить общее здоровье волос, укрепить его структуру, увеличить блеск и восстановить его естественную силу.
"Прежде всего следим, чтобы в рационе не было дефицита меди. Основная ее роль заключается в стимуляции выработки меланина, пигмента, отвечающего за цветовую насыщенность волос, кожи и глаз", - объясняет диетолог.
Меланин является важным компонентом для синтеза кератина. Он придает волосам силу и эластичность, и тоже оказывает определенное влияние на цвет волос.
"Итак, если в организме дефицит меди, это приводит к нарушению синтеза меланина и мы видим это в виде серебристых волос, которые будут появляться все чаще", - говорит Кондратюк.
Какие продукты богаты медью
Следует рацион обогатить продуктами богатыми медью. А именно:
- орехи
- семена
- черный шоколад
- мясо
- бобовые (бобы, нут, фасоль)
- цельнозерновые продукты (пшеница, ячмень, овес)
- сухофрукты (инжир, курага)
- морепродукты (особенно мидии, креветки, омары)
Кроме продуктов, богатых медью, важно также обеспечить достаточное количество других витаминов, минералов и оксидантов таких как витамины В, С, Е, цинк, селен и т. д.
Этих веществ много в следующих продуктах:
- листовая зелень: шпинат, укроп, петрушка и другие лиственные зеленые (благодаря витаминам А и С усиливают выработку меланина)
- овощи разных цветов: помидоры, морковь, свекла и т. д. (они содержат антиоксиданты, такие как бета-каротин и ликопин, які борются с процессами окисления и связывают свободные радикалы
- рыба и морепродукты: лосось, сардина и треска (они богаты Омега-3, помогают удерживать кожу головы здоровой)
- яйца - они содержат биотин и витамин В7, которые помогают сохранить естественный цвет волос и поддерживают его структуру)
- черный шоколад - кроме меди он содержит еще полифенолы и антиоксиданты (они укрепляют волосы и предупреждают появление седины)
"Благодаря этим продуктам можно затормозить тотальное поседение", - подчеркивает диетолог.
Раньше мы рассказывали о том, какие продукты продлевают жизнь.
Читайте также о том, какие три цвета волос визуально придают возрасту.