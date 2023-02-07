Ці продукти впливають на настрій. Клопотенко розповів, що треба їсти від втоми

За допомогою їжі можна позбутися втоми та апатії. Важливо вживати правильні продукти.
Які саме розповів на своїй сторінці в Instagram кулінар Євген Клопотенко.
"Ваше почуття втоми посилює дефіцит вітаміну B9 (фолієва кислота), йоду, заліза, цинку та магнію. Тому у вас немає сил, відбувається погіршення пам'яті, уваги та мислення, а також підвищується дратівливість", - написав Євген.
Щоб допомогти мозку працювати – потрібна Омега-3. Бо мозок на 60% складається з жиру і вимагає від вас нормального харчування з продуктами, які містять хороші жири. А ще мозок споживає багато енергії, тому треба якось підтримувати та допомагати. Інакше будуть проблеми із центральною нервовою системою. А ще Омега-3 діє як антиоксидант і має протизапальні властивості.
Де брати Омега-3: насіння льону, оселедець, сардини, волоські горіхи.
Також вам потрібні пробіотики, тому що вони допомагають вироблятися дофаміну і серотоніну. А це безпосередньо допомагає підтримувати нервову систему та гарний настрій.
Де брати пробіотики:
Як ми раніше писали, Клопотенко поділився крутим рецептом української страви, якій 400 років.
Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачне тісто для чебуреків.