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Ці продукти провокують мігрень. Нутриціолог поділилась "чорним" список харчів

Субота 25 травня 2024 07:05
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Ці продукти провокують мігрень. Нутриціолог поділилась "чорним" список харчів Як запобігти мігрені (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Анастасія Голобородько

Мігрень може виникати з багатьох причин, одна із них - реакція на продукти із високим вмістом гістаміну.

Про те, як запобігти виникненню мігрені, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько у Telegram.

Чому виникає мігрень

"Мігрень - неврологічний стан, ширший за інтенсивні, виснажливі головні болі. Ця хвороба вражає частіше жінок. З’являється в ПМС, бо тучні клітини мають рецептори естрогенів. Коливання жіночих статевих гормонів може звільнити багато гістаміну з опасистих клітин і як реакцію - виникає мігрень", - розповідає експерт.

Причини мігрені:

  • судинні причини нерідко пов’язані з серотоніновою системою. Для розв'язання проблеми треба дивитись ще додатково анамнез
  • активація опасистих клітин, мастоцитів та нейрозапалення
  • нейронні - гіперзбудливість та депресія кіркового поширення
  • ноцицептивні - шляхи болю, активація трійчастого нерва, нейропептиди
  • виділення гістаміну, триптази та інших запальних цитокінів - це залежить від харчування

Які продукти провокують мігрень

При виникненні мігрені спрацьовує комплекс тригерів. Якщо її розглядати у розрізі харчування, то вона виникає через реакцію на високий гістамін. Якщо недостатньо ферменту ДАО, це може збільшити чутливість, призвести до синдрому активації опасистих (тучних) клітин та хронічного запалення.

Гістамін у високій концентрації містять:

  • алкоголь та багато кави
  • ферментовані продукти: комбуча, йогурт, кефір, сир
  • панцирні: устриці, мідії, раки, краби, лангусти, креветки
  • перероблені ковбаси-сосиски
  • авокадо
  • баклажан
  • сухофрукти
  • шпинат
  • витримані сири

Як запобігти мігрені

Голобородько радить дотримуватись наступних правил, аби зменшити ймовірність виникнення мігрені:

  • нормалізація сну - повернення в циркадні ритми. Вранці отримуйте багато денного світла, виходьте на прогулянки, блокуйте блакитне "денне" світло ввечері
  • медитуйте - займайтесь йогою, повинні бути регулярні фізичні навантаження
  • контролюйте стрес немедикаментозними засобами
  • БАДи, які працюють з тучними клітинами, можуть бути корисними для запобігання мігрені

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