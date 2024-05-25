Ці продукти провокують мігрень. Нутриціолог поділилась "чорним" список харчів

Мігрень може виникати з багатьох причин, одна із них - реакція на продукти із високим вмістом гістаміну.

Про те, як запобігти виникненню мігрені, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько у Telegram.

Чому виникає мігрень "Мігрень - неврологічний стан, ширший за інтенсивні, виснажливі головні болі. Ця хвороба вражає частіше жінок. З’являється в ПМС, бо тучні клітини мають рецептори естрогенів. Коливання жіночих статевих гормонів може звільнити багато гістаміну з опасистих клітин і як реакцію - виникає мігрень", - розповідає експерт. Причини мігрені: судинні причини нерідко пов’язані з серотоніновою системою. Для розв'язання проблеми треба дивитись ще додатково анамнез

активація опасистих клітин, мастоцитів та нейрозапалення

нейронні - гіперзбудливість та депресія кіркового поширення

ноцицептивні - шляхи болю, активація трійчастого нерва, нейропептиди

виділення гістаміну, триптази та інших запальних цитокінів - це залежить від харчування Які продукти провокують мігрень При виникненні мігрені спрацьовує комплекс тригерів. Якщо її розглядати у розрізі харчування, то вона виникає через реакцію на високий гістамін. Якщо недостатньо ферменту ДАО, це може збільшити чутливість, призвести до синдрому активації опасистих (тучних) клітин та хронічного запалення. Гістамін у високій концентрації містять: алкоголь та багато кави

ферментовані продукти: комбуча, йогурт, кефір, сир

панцирні: устриці, мідії, раки, краби, лангусти, креветки

перероблені ковбаси-сосиски

авокадо

баклажан

сухофрукти

шпинат

витримані сири Як запобігти мігрені Голобородько радить дотримуватись наступних правил, аби зменшити ймовірність виникнення мігрені: нормалізація сну - повернення в циркадні ритми. Вранці отримуйте багато денного світла, виходьте на прогулянки, блокуйте блакитне "денне" світло ввечері

медитуйте - займайтесь йогою, повинні бути регулярні фізичні навантаження

контролюйте стрес немедикаментозними засобами

БАДи, які працюють з тучними клітинами, можуть бути корисними для запобігання мігрені