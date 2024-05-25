Ці продукти провокують мігрень. Нутриціолог поділилась "чорним" список харчів
Мігрень може виникати з багатьох причин, одна із них - реакція на продукти із високим вмістом гістаміну.
Про те, як запобігти виникненню мігрені, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько у Telegram.
Чому виникає мігрень
"Мігрень - неврологічний стан, ширший за інтенсивні, виснажливі головні болі. Ця хвороба вражає частіше жінок. З’являється в ПМС, бо тучні клітини мають рецептори естрогенів. Коливання жіночих статевих гормонів може звільнити багато гістаміну з опасистих клітин і як реакцію - виникає мігрень", - розповідає експерт.
Причини мігрені:
- судинні причини нерідко пов’язані з серотоніновою системою. Для розв'язання проблеми треба дивитись ще додатково анамнез
- активація опасистих клітин, мастоцитів та нейрозапалення
- нейронні - гіперзбудливість та депресія кіркового поширення
- ноцицептивні - шляхи болю, активація трійчастого нерва, нейропептиди
- виділення гістаміну, триптази та інших запальних цитокінів - це залежить від харчування
Які продукти провокують мігрень
При виникненні мігрені спрацьовує комплекс тригерів. Якщо її розглядати у розрізі харчування, то вона виникає через реакцію на високий гістамін. Якщо недостатньо ферменту ДАО, це може збільшити чутливість, призвести до синдрому активації опасистих (тучних) клітин та хронічного запалення.
Гістамін у високій концентрації містять:
- алкоголь та багато кави
- ферментовані продукти: комбуча, йогурт, кефір, сир
- панцирні: устриці, мідії, раки, краби, лангусти, креветки
- перероблені ковбаси-сосиски
- авокадо
- баклажан
- сухофрукти
- шпинат
- витримані сири
Як запобігти мігрені
Голобородько радить дотримуватись наступних правил, аби зменшити ймовірність виникнення мігрені:
- нормалізація сну - повернення в циркадні ритми. Вранці отримуйте багато денного світла, виходьте на прогулянки, блокуйте блакитне "денне" світло ввечері
- медитуйте - займайтесь йогою, повинні бути регулярні фізичні навантаження
- контролюйте стрес немедикаментозними засобами
- БАДи, які працюють з тучними клітинами, можуть бути корисними для запобігання мігрені
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