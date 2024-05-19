Як приймати вітамін D і чим загрожує передозування вашому організму: пояснення лікаря

Вітамін D є одним із тих, які часто призначають для профілактики. Він дійсно є дуже важливим для підтримки здоров'я, але його надлишок в організмі призводить до ряду негативних наслідків.

Про те, що треба знати про вітамін D, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Оксани Скиталінської у Telegram .

Що треба знати про вітамін D

"Вітамін D потрапляє в організм двома шляхами - через шкіру і з їжею. Коли сонячне проміння попадає на поверхню шкіри, молекула попередника вітаміну D перетворюється на "сонячний" вітамін D3 (холекальциферол). Вітамін D виробляється під сонячними променями в людській шкірі у період з квітня по жовтень, а час - з 12:00 до 15:00", - пояснює лікар.

З їжею в організм надходять вітаміни D2 (ергокальциферол - рослинного походження) та D3 (холекальциферол - тваринного походження).

Кому загрожує дефіцит вітаміну

З віком зменшується здатність синтезувати "сонячний" вітамін через шкіру, тому літні люди потрапляють у групу ризику дефіциту.

"У групу ризику недостатності вітаміну D потрапляють пацієнти з ожирінням - підшкірна жирова тканина може накопичувати вітамін D, що призводить до зниження його біодоступності", - говорить Скиталінська.

Вітамін D, який надходить в організм, є біологічно неактивним. Перша фаза активації відбувається у печінці. Якщо у людини є проблеми із печінкою, може виникнути недостатність вітаміну D.

"У нирках проходить другий етап активації ферментами, тому, якщо погано працюють нирки, також буде проблема дефіциту вітаміну D", - каже дієтолог.

Який рівень вітаміну D є достатнім для здоров’я

Оптимальною концентрацією вітаміну є 30-50 нг/мл, згідно з останніми рекомендаціями.

"Якщо попри старанний прийом добавки, у призначеній лікарем дозі, рівень вітаміну залишається низьким - проблема може ховатися в печінці. При печінкових проблемах спостерігається серйозний дефіцит усіх жиророзчинних вітамінів, який неможливо поповнити, не вилікувавши основне захворювання печінки. Другою причиною може бути синдром мальабсорбції (поганого всмоктування)", - пояснює Скиталінська.

Коли людина приймає великі дози вітаміну D, рекомендується регулярно контролювати рівень креатиніну у крові та рівень кальцію у сироватці крові і сечі.

Для профілактики призначають дозу - 1000 МО/добу.

"Люди з ожирінням потребують подвійної дози вітаміну D у порівнянні з дозами, рекомендованими для однолітків з нормальною масою тіла. Дорослим, старшим за 75 років, також рекомендовані подвійні дози (наприклад, 2000-4000 тис. МО/добу)", - каже лікар.

Вона радить перед початком лікування перевірити, чи є у людини гіперчутливість до вітаміну D.

"Вітамін D дружить з магнієм, кальцієм та вітаміном К. Не дружить з: вітаміном Е та деякими ліками (барбітуратами, серцевими глікозидами, препаратами фосфору)", - додає дієтолог.

Коли і як приймати вітамін D

"Жиророзчинний вітамін D краще засвоюється. Але водорозчинні форми підходять для тих людей, у кого порушено засвоєння жирів, а таке трапляється при захворюваннях жовчного міхура, кишківника, підшлункової залози", - зазначає Скиталінська.

Найкраще вітамін D приймати вранці або вдень, оскільки він знижує синтез мелатоніну - "гормону сну", а тому може викликати безсоння, якщо прийняти його ввечері.

"Приймати вітамін потрібно під час їжі, причому дуже бажано, щоб їжа при цьому була досить жирною - так він максимально засвоїться", - радить дієтолог.

Не варто перенасичувати організм вітаміном, рекомендований вміст цієї речовини в крові - 40-80 нг/мл (100-200 нмоль/л).

Чим небезпечні надмірні дози вітаміну D:

пошкоджують печінку

спричинюють остеопороз

спричинюють вимивання кальцію з кісток та відкладення його у судинах, нирках, легенях, серці

можуть спровокувати розвиток ракових захворювань

Дози вітаміну D має підбирати лікар індивідуально.

"Найбільше вітаміну D в риб’ячому жирі та печінці тріски. З великим розривом потім у цьому списку морепродукти, печінка яловича, гриби лисички, жовтки яєць (зварених нам’яко), молочні продукти", - каже Скиталінсьска.