Эти продукты провоцируют мигрень. Нутрициолог поделилась "черным" список продовольствия
Мигрень может возникать по многим причинам, одна из них - реакция на продукты с высоким содержанием гистамина.
О том, как предотвратить возникновение мигрени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.
Почему возникает мигрень
"Мигрень - неврологическое состояние, шире интенсивных, изнурительных головных болей. Эта болезнь поражает чаще женщин. Появляется в ПМС, потому что тучные клетки имеют рецепторы эстрогенов. Колебания женских половых гормонов может освободить много гистамина из тучных клеток и как реакция - возникает мигрень", - рассказывает эксперт.
Причины мигрени:
- сосудистые причины нередко связаны с серотониновой системой. Для решения проблемы нужно смотреть дополнительно анамнез
- активация тучных клеток, мастоцитов и нейровоспаления
- нейронные - гипервозбудимость и депрессия коркового распространения
- ноцицептивные - пути боли, активация тройничного нерва, нейропептиды
- выделение гистамина, триптазы и других воспалительных цитокинов - это зависит от питания
Какие продукты провоцируют мигрень
При возникновении мигрени срабатывает комплекс триггеров. Если ее рассматривать в разрезе питания, то она возникает из-за реакции на высокий гистамин. Если недостаточно фермента ДАО, это может увеличить чувствительность, привести к синдрому активации тучных клеток и хронического воспаления.
Гистамин в высокой концентрации содержит:
- алкоголь и много кофе
- ферментированные продукты: комбуча, йогурт, кефир, творог
- панцирные: устрицы, мидии, раки, крабы, лангусты, креветки
- переработанные колбасы-сосиски
- авокадо
- баклажан
- сухофрукты
- шпинат
- выдержанные сыры
Как предотвратить мигрени
Голобородько советует соблюдать следующие правила, чтобы уменьшить вероятность возникновения мигрени:
- нормализация сна - возвращение в циркадные ритмы. Утром получайте много дневного света, выходите на прогулки, блокируйте голубой "дневной" свет вечером
- медитируйте - занимайтесь йогой, должны быть регулярные физические нагрузки
- контролируйте стресс немедикаментозными средствами
- БАДы, работающие с тучными клетками, могут быть полезными для предотвращения мигрени
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