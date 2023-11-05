Ці продукти пригнічують ваш імунітет. Експерт пояснив, від чого варто відмовитись

Що треба знати про імунітет

"При слові "імунітет" більшість людей зразу згадують про цитрусові: лимони та апельсини, оскільки це "джерело" вітаміну С. Але я вас розчарую - це міф. І не там треба шукати цей вітамін, хіба цілими сітками будете їсти ці фрукти", - пояснює Попко.

Він наголошує, що 80% нашого імунітету знаходиться у кишківнику. Тому треба знизити споживання продуктів, які руйнують його мікрофлору і таким чином знижують захисні функції організму. І тільки після цього варто додати у раціон продукти, які відновлюють мікрофлору.

"У кишківнику знаходиться лімфоїдна тканина, яка займає важливе місце в імунній системі. Ця тканина виробляє лімфоцити, Т-клітини, які борються із різними вірусами, бактеріями та інфекціями. Якщо хочете мати міцний імунітет, то зверніть увагу на стан своєї мікрофлори", - пише експерт.

Які продукти знижують імунітет

Попко зазначає, що цукор негативно впливає на імунітет, тому потрібно обмежити його споживання.

"У більшості з вас є діти. І замість того, щоб пічкати їх соками, лимонами та іншими фруктами, "піднімаючи" імунітет, зменште кількість цукру у раціоні дитини. Обмежте споживання булочок, цукерок, газованої води, соків, меду і цукру у чистому вигляді. Це як мінімум покращить імунітет на 50%", - каже експерт.

Він радить правильно організувати свій раціон. А також читати етикетки продуктів. Якщо у них є незрозумілі для вас складники - тоді відмовитись від таких товарів.

"У їх складі не має бути таких добавок - генномодифікований крохмаль, глютен, барвники, консерванти, які заборонені у розвинених країнах. Якщо ви часто хворієте, то мікрофлора перебуває у поганому стані, і поки ви її не відновите, треба забрати з раціону продукти із глютеном і молочку", - пояснює Попко.

Експерт додає, що глютен перешкоджає відновленню слизової кишківника. Лактоза (молочний цукор) погано перетравлюється при низькому імунітеті, а казеїн із молочних продуктів пригнічує імунну систему.