Ними зловживає кожен. Експерт пояснив, які продукти найбільше шкодять судинам

Стан нашого здоров'я дуже залежить від того, що ми їмо щодня. Шкідлива їжа може негативно впливати не лише на фігуру, а й викликати серйозні порушення в організмі.

Про те, які продукти руйнують судини, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Юрія Попка в Instagram .

Які продукти руйнують судини

"На першому місці серед причин смертності - серцево-судинні хвороби. Харчування і стиль життя напряму впливають на здоров'я судин. Давайте розберемося, які продукти треба виключити з раціону, щоб мінімалізувати шкоду", - каже тренер.

Він ділиться переліком продуктів, споживання яких варто мінімалізувати.

Цукор

На першому місці - цукор. Повністю його виключити з раціону не вдасться, оскільки наш організм здатний його утворювати з усіх вуглеводних продуктів - злакових, фруктів, овочів, ягід та зелені.

"Тому треба мінімалізувати продукти з доданим цукром. Варто читати етикетки товарів, де його багато. Про чистий цукор, який додають до кави та чаю - взагалі мовчу", - заявляє Попко.

Він пояснює, що цукор входить у склад практично усіх популярних продуктів - печиво, хліб, кетчуп, ковбаса, сосиски. Норма цукру на добу - 50 г.

"Цукор - це надлишок глюкози. Коли її забагато, вона прикріплюється до різних білкових молекул, пошкоджуючи їх. У тому числі і до жирних молекул, таких як холестерин", - пояснює експерт.

При цьому він додає, що сам по собі холестерин не є поганим і він потрібний організму. Молекула глюкози пошкоджує стінки судини, а холестерин "пропливаючи" повз пошкоджене місце, старається відремонтувати його і накопичується у цій ділянці. Так утворюються холестеринові бляшки, які рано чи пізно можуть закупорити судину повністю.

"Не потрібно хороший холестерин забирати. Слід зменшити кількість надлишкової глюкози, щоб не пошкоджувались судини", - каже Попко.

Алкоголь

"Етиловий спирт містить токсичні речовини, які руйнують судини і підвищують тиск. А ще збільшують токсичне навантаження на печінку, а вона відповідає за розчеплення та виведення токсинів з організму", - каже експерт.

Він радить відмовитись від вживання спиртного, лише зрідка дозволяти собі мінімальні дози алкоголю.

Перероблені промислові продукти

"Список тут дуже великий. Більше половини всього, що продається в магазинах, містить консерванти, канцерогени, трансжири. А це чипси, сухарі, ковбаси, сосиски, випічка та цукерки", - каже тренер.

Він наголошує, що приймати ліки для покращення здоров'я і при цьому не змінювати раціон - нерозумно.

Сіль

"Добова норма солі - 6 г. Це приблизно чайна ложка. Британці споживають щоденно 8,5 г, українці - 10 г. А це практично вдвічі більше за норму. Надлишок солі підвищує артеріальний тиск, а це своєю чергою негативно впливає на судини", - каже Попко.

Продукти глікації

"Це все смажене, усіма улюблена скоринка, випічка, перепалений цукор, фастфуд, солодка вода. Такі продукти пошкоджують наші судини, це також є причиною передчасного старіння, зміни кольору обличчя, пошкодження молекул колагену", - пояснює експерт.