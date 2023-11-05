Эти продукты подавляет ваш иммунитет. Эксперт объяснил, от чего следует отказаться

Осенью и зимой люди начинают больше заботиться об иммунитете, поскольку увеличивается вирусная нагрузка и повышаются риски заболеть. Эксперты единогласно заявляют, что не бывает волшебных таблеток для укрепления иммунитета. Чтобы улучшить сопротивляемость организма, нужно нормализовать сон, быть физически активным, правильно питаться и избегать продуктов, подавляющих иммунитет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попко в Instagram.
"При слове "иммунитет" большинство людей сразу вспоминают о цитрусовых: лимонах и апельсинах, поскольку это "источник" витамина С. Но я вас разочарую - это миф. И не там надо искать этот витамин, разве целыми сетками будете есть эти фрукты", - объясняет Попко.
Он отмечает, что 80% нашего иммунитета находится в кишечнике. Поэтому нужно снизить употребление продуктов, разрушающих его микрофлору и таким образом снижающих защитные функции организма. И только после этого следует добавить в рацион продукты, восстанавливающие микрофлору.
"В кишечнике находится лимфоидная ткань, которая занимает важное место в иммунной системе. Эта ткань производит лимфоциты, Т-клетки, которые борются с разными вирусами, бактериями и инфекциями. Если хотите иметь крепкий иммунитет, то обратите внимание на состояние своей микрофлоры", - пишет эксперт.
Попко отмечает, что сахар оказывает негативное влияние на иммунитет, поэтому нужно ограничить его употребление.
"У большинства из вас есть дети. И вместо того, чтобы пичкать их соками, лимонами и другими фруктами, "поднимая" иммунитет, уменьшите количество сахара в рационе ребенка. Ограничьте употребление булочек, конфет, газировки, соков, меда и сахара в чистом виде. Это как минимум улучшит иммунитет на 50%", - говорит эксперт.
Он рекомендует правильно организовать рацион. А также читать этикетки продуктов. Если у них есть непонятные для вас составляющие - тогда откажитесь от таких товаров.
"В их составе не должно быть таких добавок - генномодифицированный крахмал, глютен, красители, консерванты, которые запрещены в развитых странах. Если вы часто болеете, то микрофлора находится в плохом состоянии, и пока вы ее не восстановите, нужно убрать из рациона продукты с глютеном и молочку", - объясняет Попко.
Эксперт добавляет, что глютен препятствует восстановлению слизистой кишечника. Лактоза (молочный сахар) плохо переваривается при низком иммунитете, а казеин из молочных продуктов подавляет иммунную систему.
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