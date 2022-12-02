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Ці продукти потрібно завжди мати в будинку: вони корисні та довго зберігаються

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П'ятниця 02 грудня 2022 08:03
Ці продукти потрібно завжди мати в будинку: вони корисні та довго зберігаються Які корисні продукти мають бути в будинку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час частих відключень електроенергію в Україні варто мати деякі корисні продукти під рукою. Вони довго зберігаються та містять багато поживних властивостей.

Про це повідомляє healthline.

Список корисних продуктів

Горіхи

Горіхи та насіння містять корисні жири, клітковину та низку вітамінів і мінералів. Вони не потребують особливих умов, при кімнатній температурі можуть зберігатись протягом 1 - 4 місяців.

Мед

Мед і кленовий сироп є натуральними підсолоджувачами, які мають унікальну користь для здоров'я.

Взимку особливо актуальний мед, адже він має антимікробні та протизапальні властивості та містить потужні антиоксиданти. Кленовий сироп багатий на поживні речовини, такі як магній та калій.

Цибуля і часник

Якщо регулярно вживати такі продукти, то можна знизити розвиток певних видів раку, психічних розладів та хвороб серця.

Яйця

Яйця містять вітаміни та мінерали, які необхідні організму для розвитку.

Яблучний оцет

Такий оцет можна використовувати як ароматну добавку до соусів чи випічки. Також він має протидіабетичні та запальні властивості.

Заморожені овочі та фрукти

Багато свіжих фруктів і овочів, таких як ягоди та зелень, дуже швидко псуються. Проте, купуючи ці продукти в замороженому вигляді, ви завжди матимете під рукою багаті на поживні речовини продукти.

Боби та сочевиця

Квасоля та сочевиця є одними з найздоровіших продуктів. Також сушені та консервовані боби та сочевиця мають дуже тривалий термін зберігання.

Раніше ми повідомляли, як безпечно і корисно готувати на сковорідці.

Також ми писали, чи корисно класти мед в гарячий чай.

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