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Эти продукты нужно всегда иметь в доме: они полезны и долго сохраняются

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Пятница 02 декабря 2022 08:03
Эти продукты нужно всегда иметь в доме: они полезны и долго сохраняются Какие полезные продукты должны быть в доме (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

При частых отключениях электроэнергию в Украине следует иметь некоторые полезные продукты под рукой. Они долго сохраняются и содержат много питательных свойств.

Об этом сообщает healthline.

Список полезных продуктов

Орехи

Орехи и семена содержат полезные жиры, клетчатку и ряд витаминов и минералов. Они не нуждаются в особых условиях, при комнатной температуре могут сохраняться в течение 1-4 месяцев.

Мед

Мед и кленовый сироп представляют собой натуральные подсластители, которые имеют уникальную пользу для здоровья.

Зимой особенно актуален мед, ведь он обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами и содержит мощные антиоксиданты. Кленовый сироп богат питательными веществами, такими как магний и калий.

Лук и чеснок

Если регулярно употреблять такие продукты, можно снизить развитие определенных видов рака, психических расстройств и болезней сердца.

Яйца

Яйца содержат витамины и минералы, необходимые организму для развития.

Яблочный уксус

Такой уксус можно использовать в качестве ароматной добавки к соусам или выпечке. Также он обладает противодиабетическими и воспалительными свойствами.

Замороженные овощи и фрукты

Многие свежие фрукты и овощи, такие как ягоды и зелень, очень быстро портятся. Однако, покупая эти продукты в замороженном виде, вы всегда будете иметь под рукой богатые питательными веществами продукты.

Бобы и чечевица

Фасоль и чечевица являются одними из самых здоровых продуктов. Сушеные и консервированные бобы и чечевица имеют очень длительный срок хранения.

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