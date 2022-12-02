Эти продукты нужно всегда иметь в доме: они полезны и долго сохраняются
При частых отключениях электроэнергию в Украине следует иметь некоторые полезные продукты под рукой. Они долго сохраняются и содержат много питательных свойств.
Об этом сообщает healthline.
Список полезных продуктов
Орехи
Орехи и семена содержат полезные жиры, клетчатку и ряд витаминов и минералов. Они не нуждаются в особых условиях, при комнатной температуре могут сохраняться в течение 1-4 месяцев.
Мед
Мед и кленовый сироп представляют собой натуральные подсластители, которые имеют уникальную пользу для здоровья.
Зимой особенно актуален мед, ведь он обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами и содержит мощные антиоксиданты. Кленовый сироп богат питательными веществами, такими как магний и калий.
Лук и чеснок
Если регулярно употреблять такие продукты, можно снизить развитие определенных видов рака, психических расстройств и болезней сердца.
Яйца
Яйца содержат витамины и минералы, необходимые организму для развития.
Яблочный уксус
Такой уксус можно использовать в качестве ароматной добавки к соусам или выпечке. Также он обладает противодиабетическими и воспалительными свойствами.
Замороженные овощи и фрукты
Многие свежие фрукты и овощи, такие как ягоды и зелень, очень быстро портятся. Однако, покупая эти продукты в замороженном виде, вы всегда будете иметь под рукой богатые питательными веществами продукты.
Бобы и чечевица
Фасоль и чечевица являются одними из самых здоровых продуктов. Сушеные и консервированные бобы и чечевица имеют очень длительный срок хранения.
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