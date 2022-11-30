Чи насправді корисно класти мед у гарячий чай? Хімік дав чітку відповідь

Однак існує переконання, що в такому напої утворюється небезпечний канцероген.

Взимку ми часто п'ємо гарячий чай із медом для підтримки та покращення роботи імунітету. Таку звичку нам прищепили ще наші батьки, мовляв, це корисно та просто необхідно.

Усі страхи про мед у чаї пов'язані з тим, що в солодкому додатку утворюється речовина, яка має назву оксиметилфурфурол. Деякі давні дослідження стверджували, що він є потенційною отрутою та канцерогеном.

Але не все так страшно.

За словами науковця, оксиметилфурфурол утворюється при нагріванні цукрів. Це означає, що крім меду, він є в майже будь-якій термічно обробленій їжі.

Особливо це випічка, варення, джеми. Усе смажене, печене, варене та навіть сушене. Лідерами є солодкі грінки, обсмажена кава та чорнослив. А ще оксиметилфурфурол постійно утворюється в усіх цукровмісних продуктах і без нагрівання", - пояснює експерт.

Саме тому ця речовина міститься у фруктових соках, вині та меді. Чим довше зберігається такий продукт, тим більше в ньому цукру.

За останніми дослідженнями шкода оксиметилфурфуролу не була доведена взагалі. Тому додавати мед до напоїв, випічки та всюди, де ви його любите, цілком безпечно.

Головне - обирайте натуральний корисний мед і будьте здоровими.