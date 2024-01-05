Ці продукти підвищують тривожність та призводять до депресії

Які продукти викликають стрес

За словами експерта, до продуктів, які можуть підвищувати тривожність, входять:

цукор

вуглеводи з високим глікемічним індексом (солодощі, білий рис, білий хліб та картопля)

підсолоджувачі (аспартат, стевія, еритрол)

смажені страви

трансжири (маргарин, гідрогенізовані жири, кондитерський жир)

нітрати, що використовуються, як консерванти

надто велика кількість кофеїну (більше 400 мг на добу) та енергетики

Такі продукти можна замінити корисними альтернативами. Дотримуйтесь таких порад:

притримуйтесь принципів середземноморського типу харчування

обирайте цільнозернові вуглеводи, які містять у своєму складі клітковину, магній та залізо

додавайте пребіотики до раціону (комбуча, квашена капуста)

збільшуйте споживання джерел корисних жирів, а саме омега-3 (морська риба, волоський горіх та насіння льону)

замініть випікання смаженням на сковорідці та випіканням на пару, гриль або смаження в негідрованій олії з "високою точкою димлення"

не забувайте про прянощі та трави (куркума, орегано, лаванда)

Людей, які страждають від постійного стресу, зазвичай тягне до шкідливої їжі: фастфуду, солодощів, газованої солодкої води та ін. Однак насправді вживання таких продуктів нічим нашому організму не допомагає, а відчуття полегшення, яке нібито дарує з'їдений одним махом кілограм цукерок, лише вводить в оману

Зніміть стрес за допомогою вправ

Окрім здорового харчування, одна з найкращих стратегій зняття стресу - фізичні вправи. Аеробні вправи підсилюють циркуляцію кисню і спонукають ваше тіло виробляти хімічні речовини, що викликають приємне самопочуття, під назвою ендорфіни.

Прагніть три-чотири рази на тиждень займатися аеробними вправами по 30 хвилин. Варто знайти вид фізичних вправ, що приноситиме вам задоволення.