Ці продукти підвищують тривожність та призводять до депресії

В сучасному світі занадто багато стресу, депресії та тривожності, а люди ще й додають собі цих станів продуктами харчування. Варто знати, які продукти потрібно замінити, щоб не шкодити здоров'ю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Віри Курин.
За словами експерта, до продуктів, які можуть підвищувати тривожність, входять:
Такі продукти можна замінити корисними альтернативами. Дотримуйтесь таких порад:
Людей, які страждають від постійного стресу, зазвичай тягне до шкідливої їжі: фастфуду, солодощів, газованої солодкої води та ін. Однак насправді вживання таких продуктів нічим нашому організму не допомагає, а відчуття полегшення, яке нібито дарує з'їдений одним махом кілограм цукерок, лише вводить в оману
Окрім здорового харчування, одна з найкращих стратегій зняття стресу - фізичні вправи. Аеробні вправи підсилюють циркуляцію кисню і спонукають ваше тіло виробляти хімічні речовини, що викликають приємне самопочуття, під назвою ендорфіни.
Прагніть три-чотири рази на тиждень займатися аеробними вправами по 30 хвилин. Варто знайти вид фізичних вправ, що приноситиме вам задоволення.
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