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Ці продукти підвищують тривожність та призводять до депресії

Які продукти підвищують тривожність (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В сучасному світі занадто багато стресу, депресії та тривожності, а люди ще й додають собі цих станів продуктами харчування. Варто знати, які продукти потрібно замінити, щоб не шкодити здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Віри Курин.

Які продукти викликають стрес

За словами експерта, до продуктів, які можуть підвищувати тривожність, входять:

  • цукор
  • вуглеводи з високим глікемічним індексом (солодощі, білий рис, білий хліб та картопля)
  • підсолоджувачі (аспартат, стевія, еритрол)
  • смажені страви
  • трансжири (маргарин, гідрогенізовані жири, кондитерський жир)
  • нітрати, що використовуються, як консерванти
  • надто велика кількість кофеїну (більше 400 мг на добу) та енергетики

Такі продукти можна замінити корисними альтернативами. Дотримуйтесь таких порад:

  • притримуйтесь принципів середземноморського типу харчування
  • обирайте цільнозернові вуглеводи, які містять у своєму складі клітковину, магній та залізо
  • додавайте пребіотики до раціону (комбуча, квашена капуста)
  • збільшуйте споживання джерел корисних жирів, а саме омега-3 (морська риба, волоський горіх та насіння льону)
  • замініть випікання смаженням на сковорідці та випіканням на пару, гриль або смаження в негідрованій олії з "високою точкою димлення"
  • не забувайте про прянощі та трави (куркума, орегано, лаванда)

Людей, які страждають від постійного стресу, зазвичай тягне до шкідливої їжі: фастфуду, солодощів, газованої солодкої води та ін. Однак насправді вживання таких продуктів нічим нашому організму не допомагає, а відчуття полегшення, яке нібито дарує з'їдений одним махом кілограм цукерок, лише вводить в оману

Зніміть стрес за допомогою вправ

Окрім здорового харчування, одна з найкращих стратегій зняття стресу - фізичні вправи. Аеробні вправи підсилюють циркуляцію кисню і спонукають ваше тіло виробляти хімічні речовини, що викликають приємне самопочуття, під назвою ендорфіни.

Прагніть три-чотири рази на тиждень займатися аеробними вправами по 30 хвилин. Варто знайти вид фізичних вправ, що приноситиме вам задоволення.

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продуктинутриціолог