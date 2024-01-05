Эти продукты повышают тревожность и приводят к депрессии

Какие продукты вызывают стресс

По словам эксперта, к продуктам, которые могут повышать тревожность, входят:

сахар

углеводы с высоким гликемическим индексом (сладости, белый рис, белый хлеб и картофель)

подсластители (аспартат, стевия, эритрол)

жареные блюда

трансжиры (маргарин, гидрогенизированные жиры, кондитерский жир)

нитраты, что используются, как консерванты

слишком большое количество кофеина (более 400 мг в сутки) и энергетики

Такие продукты можно заменить полезными альтернативами. Следуйте следующим советам:

придерживайтесь принципов средиземноморского типа питания

выбирайте цельнозерновые углеводы, содержащие в своем составе клетчатку, магний и железо

добавляйте пребиотики в рацион (комбуча, квашеная капуста)

увеличивайте потребление источников полезных жиров, а именно омега-3 (морская рыба, грецкий орех и семена льна)

замените выпечку жаркой на сковороде и выпеканием на пару, гриль или жарку в негидрированном масле с "высокой точкой дымления"

не забывайте о пряностях и травах (куркума, орегано, лаванда)

Людей, страдающих от постоянного стресса, обычно тянет к вредной пище: фастфуду, сладостям, газированной сладкой воде и т.д. Однако на самом деле употребление таких продуктов ничем нашему организму не помогает, а ощущение облегчения, которое якобы дарит съеденный одним махом килограмм конфет, только вводит в заблуждение

Снимите стресс с помощью упражнений

Кроме здорового питания, одна из лучших стратегий снятия стресса - физические упражнения. Аэробные упражнения усиливают циркуляцию кислорода и побуждают ваше тело производить химические вещества, вызывающие приятное самочувствие под названием эндорфины.

Старайтесь три-четыре раза в неделю заниматься аэробными упражнениями по 30 минут. Следует найти вид физических упражнений, что будет доставлять вам удовольствие.