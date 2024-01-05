Эти продукты повышают тревожность и приводят к депрессии

В современном мире слишком много стресса, депрессии и тревожности, а люди еще и придают себе эти состояния продуктами питания. Следует знать, какие продукты нужно заменить, чтобы не вредить здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нутрициолога Веры Курин.
По словам эксперта, к продуктам, которые могут повышать тревожность, входят:
Такие продукты можно заменить полезными альтернативами. Следуйте следующим советам:
Людей, страдающих от постоянного стресса, обычно тянет к вредной пище: фастфуду, сладостям, газированной сладкой воде и т.д. Однако на самом деле употребление таких продуктов ничем нашему организму не помогает, а ощущение облегчения, которое якобы дарит съеденный одним махом килограмм конфет, только вводит в заблуждение
Кроме здорового питания, одна из лучших стратегий снятия стресса - физические упражнения. Аэробные упражнения усиливают циркуляцию кислорода и побуждают ваше тело производить химические вещества, вызывающие приятное самочувствие под названием эндорфины.
Старайтесь три-четыре раза в неделю заниматься аэробными упражнениями по 30 минут. Следует найти вид физических упражнений, что будет доставлять вам удовольствие.
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