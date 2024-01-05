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Эти продукты повышают тревожность и приводят к депрессии

Какие продукты повышают тревожность (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В современном мире слишком много стресса, депрессии и тревожности, а люди еще и придают себе эти состояния продуктами питания. Следует знать, какие продукты нужно заменить, чтобы не вредить здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нутрициолога Веры Курин.

Какие продукты вызывают стресс

По словам эксперта, к продуктам, которые могут повышать тревожность, входят:

  • сахар
  • углеводы с высоким гликемическим индексом (сладости, белый рис, белый хлеб и картофель)
  • подсластители (аспартат, стевия, эритрол)
  • жареные блюда
  • трансжиры (маргарин, гидрогенизированные жиры, кондитерский жир)
  • нитраты, что используются, как консерванты
  • слишком большое количество кофеина (более 400 мг в сутки) и энергетики

Такие продукты можно заменить полезными альтернативами. Следуйте следующим советам:

  • придерживайтесь принципов средиземноморского типа питания
  • выбирайте цельнозерновые углеводы, содержащие в своем составе клетчатку, магний и железо
  • добавляйте пребиотики в рацион (комбуча, квашеная капуста)
  • увеличивайте потребление источников полезных жиров, а именно омега-3 (морская рыба, грецкий орех и семена льна)
  • замените выпечку жаркой на сковороде и выпеканием на пару, гриль или жарку в негидрированном масле с "высокой точкой дымления"
  • не забывайте о пряностях и травах (куркума, орегано, лаванда)

Людей, страдающих от постоянного стресса, обычно тянет к вредной пище: фастфуду, сладостям, газированной сладкой воде и т.д. Однако на самом деле употребление таких продуктов ничем нашему организму не помогает, а ощущение облегчения, которое якобы дарит съеденный одним махом килограмм конфет, только вводит в заблуждение

Снимите стресс с помощью упражнений

Кроме здорового питания, одна из лучших стратегий снятия стресса - физические упражнения. Аэробные упражнения усиливают циркуляцию кислорода и побуждают ваше тело производить химические вещества, вызывающие приятное самочувствие под названием эндорфины.

Старайтесь три-четыре раза в неделю заниматься аэробными упражнениями по 30 минут. Следует найти вид физических упражнений, что будет доставлять вам удовольствие.

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продуктинутриціолог