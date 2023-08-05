Такі продукти найпершими псуються в спеку: мало хто про це знає

Щойно приготовлена їжі

Влітку продукти не можна довго тримати на плиті, щоб дочекатися повного остигання перед відправкою в холодильник. Краще швидше охолодити (наприклад в мискою з водою).

Залишати при кімнатній температурі їжу можна не довше двох годин. Потім в ній активно розмножуються патогенні мікроорганізми.

Квас

Цей популярний літній напій є продуктом бродіння, який дуже швидко скисає. Залишати його при кімнатній температури не можна, хіба що тільки в холодильнику і не на тривалий час.

Майонезні салати

У літню пору краще заправляти салати олією й з'їдати відразу після приготування. Майонез ж тільки прискорює розвиток бактерій, наприклад, таких як стафілокок.

Молочні продукти

Молочка, а також каші на молоці, теж належать до швидкопсувних продуктів. Молоко в спеку скисає набагато швидше, тому з ним треба бути обачніше.

Якщо плануєте купити молоко і знаєте, що не одразу поставите його в холодильник, обирайте упаковку тетрапак.

Тістечка з кремом

Такі продукти - часта причина літніх харчових отруєнь. Особливо, якщо крем на основі сирих яєць чи вершків.

Суші

Сира риба влітку може підірвати ваше здоров'я. Тож суші треба їсти або щойно приготовлені, або відмовитися від них взагалі.

Особливо уважно слід ставитись до доставки таких продуктів. Краще поїсти суші в закладі, ніж почекати, доки їх привезуть вже зіпсованими.

Всілякі шашлики

М'ясо та риба, приготоване на відкритому повітрі, швидко псуються. Тож їх треба з'їсти якнайшвидше.

Крім того, такі продукти приваблюють комах, які переносять небезпечні бактерії і відкладають туди яйця.

Копчена, в'ялена і сушена риба

Якщо така риба не у вакуумному впакуванні, довгому зберіганню вона не підлягає.

В'ялена та сушена риба може містити ботулотоксини, які призводять до ботулізму. Ця хвороба дуже небезпечна і навіть летальна.

Варена ковбаса

Термін зберігання вареної ковбаси після розпакування - не більше 12 годин. Навіть якщо ви дотримуєтеся умов температури, зберігання та вологості, ця межа незмінна.

Яйця

У спеку вживанні яєць слід особливо побоюватися. В продукті швидко розвивається бактерія сальмонела, яка може викликати сильне отруєння.