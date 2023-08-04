Поломка холодильника, яку важко помітити, але потім доведеться дорого заплатити

Холодильник зламати нескладно, а ремонтувати дуже дорого. Одна з таких поломок може видатися вам незначною або ж ви її взагалі не помітите. В результаті доведеться заплатити значно дорожче.

Про що йдеться - в матеріалі Styler далі.

Малопомітна деталь, на яку не звертають увагу

Мова йде про гумовий ущільнювач, який кріпиться по периметру дверей холодильної та морозильної камери. Із часом він може розсихатися, рватися, на ньому з'являються тріщини.

Цей простий елемент конструкції грає важливу роль. Адже якщо ущільнювач не виконує своїх функцій, пропускаючи повітря у середину, холодильник значно раніше вийде з ладу.

Дешевше змінити ущільнювач, ніж ремонтувати холодильник в цілому. Коштує така деталь від 300 до 1000 гривень, а замінити його можна самостійно.

Ущільнювач - важлива деталь холодильника (скриншот)

Як зрозуміти, що ущільнювач має вади

Щоб впевнитися, чи добре тримає ущільнювач, покладіть всередину холодильника ліхтарик і зачиніть дверцята.

Якщо пробивається світло, ущільнювач не герметичний. Робити це треба в темну пору доби.

Головні помилки в користуванні холодильником

Гарячі чи теплі продукти

Порушення температурного режиму через нерівномірне завантаження полиць

Завантаження морозильної камери великою кількістю незаморожених продуктів

Зайва волога від конденсату або прибирання вологою ганчіркою

Брудний запилений радіатор на задній стінці холодильника

Невчасна розморозка і обледеніння

І пам'ятайте, якщо ви - не майстер з ремонту холодильників, не варто лізти, якщо він вийшов з ладу. Невправними діями ви можете лише нашкодити техніці.