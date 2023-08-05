Такие продукты первыми портятся в жару: мало кто об этом знает

Только что приготовленная пища

Летом продукты нельзя долго держать на плите, чтобы дождаться полного остывания перед отправкой в холодильник. Лучше быстрее охладить (например, в миске с водой).

Оставлять при комнатной температуре еду можно не дольше двух часов. Потом в ней активно размножаются патогенные микроорганизмы.

Квас

Этот популярный летний напиток является очень быстро скисающим продуктом брожения. Оставлять его при комнатной температуре нельзя, разве что только в холодильнике и не на длительное время.

Майонезные салаты

В летнее время лучше заправлять салаты маслом и съедать сразу после приготовления. Майонез же только ускоряет развитие бактерий, например, таких как стафилококк.

Молочные продукты

Молочка, а также каши на молоке, тоже относятся к скоропортящимся продуктам. Молоко в жару скисает гораздо быстрее, поэтому с ним нужно быть осмотрительнее.

Если вы планируете купить молоко и знаете, что не сразу поставите его в холодильник, выбирайте упаковку тетрапак.

Пирожные с кремом

Такие продукты - частая причина летних пищевых отравлений. Особенно если крем на основе сырых яиц или сливок.

Суши

Сырая рыба летом может подорвать ваше здоровье. Так что суши нужно есть либо только приготовленные, либо отказаться от них вообще.

Особо внимательно следует относиться к доставке таких продуктов. Лучше поесть суши в заведении, чем подождать, пока их привезут уже испорченными.

Всевозможные шашлыки

Мясо и рыба, приготовленное на открытом воздухе, быстро портятся. Так что их надо съесть как можно быстрее.

Кроме того, такие продукты привлекают насекомых, переносящих опасные бактерии и откладывающих туда яйца.

Копченая, вяленая и сушеная рыба

Если такая рыба не в вакуумной упаковке, длительному хранению она не подлежит.

Вяленая и сушеная рыба может содержать ботулотоксины, приводящие к ботулизму. Эта болезнь очень опасна и даже летальна.

Вареная колбаса

Срок хранения вареной колбасы после распаковки - не более 12 часов. Даже если вы соблюдаете условия температуры, хранения и влажности, этот срок неизменен.

Яйца

В жару употреблении яиц следует особенно опасаться. В продукте быстро развивается бактерия сальмонелла, которая может вызывать сильное отравление.