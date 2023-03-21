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Ці продукти найбагатші на залізо: обов'язково додайте їх до свого раціону

Які продукти містять велику кількість заліза (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Залізо - це важливий мікроелемент у будь-якому віці. Якщо в організмі людини буде його суттєвий і тривалий дефіцит, може розвинутися анемія, яка потягне за собою й інші наслідки. Крім того, для правильно засвоєння заліза потрібно дотримуватися принципів збалансованого харчування.

Які продукти найбільш щедрі на залізо, розповіла нутриціолог Ольга Абдулоєва-Барова на своїй сторінці в Instagram.

Список обов'язкових продуктів

  • Морська капуста
  • Горох або сочевиця
  • Шпинат
  • Гречка
  • Курага, інжир, родзинки і чорнослив
  • Пшоно
  • Яблука та груші
  • Гранат
  • Печінка, язик, м'ясо кролика, курки, індички та яловичина
  • Скумбрія, судак, тріска
  • Варена броколі
  • Запечений батат
  • Помідори
  • Вівсянка
  • Рис
  • Пшеничний цільнозерновий хліб
  • Тофу
  • Соєве молоко
  • Квасоля та нут
  • Хумус, арахісова паста
  • Горіхи

Скільки заліза потрібно людині

Фізіологічна потреба в залізі в дітей і чоловіків близько 1-1,2 мг на добу, у жінок дітородного віку - 1,8-2 мг. Основний постачальник заліза - цільні харчові продукти.

Важливо розуміти, що з кожного продукту залізо засвоюється по-різному: від 10 до 30%. Залізо з рослинних продуктів засвоюється гірше через те, що їх всмоктуванню заважає фітинова кислота (для круп, бобових, горішків).

Для засвоєння заліза важливо, щоб воно було оброблено соляною кислотою та шлунковим травним ферментом - пепсином. А потім за допомогою транспортного білка було перенесено із ШКТ у кров. Іноді залізо навіть при достатньому надходженні просто не може засвоїтися через погану роботу ШКТ.

Саме тому важливо дотримувати збалансованого харчування у своєму щоденному раціоні.

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