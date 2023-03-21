Ці продукти найбагатші на залізо: обов'язково додайте їх до свого раціону

Список обов'язкових продуктів

Морська капуста

Горох або сочевиця

Шпинат

Гречка

Курага, інжир, родзинки і чорнослив

Пшоно

Яблука та груші

Гранат

Печінка, язик, м'ясо кролика, курки, індички та яловичина

Скумбрія, судак, тріска

Варена броколі

Запечений батат

Помідори

Вівсянка

Рис

Пшеничний цільнозерновий хліб

Тофу

Соєве молоко

Квасоля та нут

Хумус, арахісова паста

Горіхи

Скільки заліза потрібно людині

Фізіологічна потреба в залізі в дітей і чоловіків близько 1-1,2 мг на добу, у жінок дітородного віку - 1,8-2 мг. Основний постачальник заліза - цільні харчові продукти.

Важливо розуміти, що з кожного продукту залізо засвоюється по-різному: від 10 до 30%. Залізо з рослинних продуктів засвоюється гірше через те, що їх всмоктуванню заважає фітинова кислота (для круп, бобових, горішків).

Для засвоєння заліза важливо, щоб воно було оброблено соляною кислотою та шлунковим травним ферментом - пепсином. А потім за допомогою транспортного білка було перенесено із ШКТ у кров. Іноді залізо навіть при достатньому надходженні просто не може засвоїтися через погану роботу ШКТ.

Саме тому важливо дотримувати збалансованого харчування у своєму щоденному раціоні.