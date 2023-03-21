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Эти продукты самые богатые железом: обязательно добавьте их в свой рацион

Какие продукты содержат большое количество железа (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Железо - это важный микроэлемент в любом возрасте. Если в организме человека будет существенный и длительный дефицит, может развиться анемия, которая повлечет за собой и другие последствия. Кроме того, для правильного усвоения железа нужно придерживаться принципов сбалансированного питания.

Какие продукты наиболее щедры на железо, рассказала нутрициолог Ольга Абдулоева-Барова на своей странице в Instagram.

Список обязательных продуктов

  • Морская капуста
  • Горох или чечевица
  • Шпинат
  • Гречка
  • Курага, инжир, изюм и чернослив
  • Пшено
  • Яблоки и груши
  • Гранат
  • Печень, язык, мясо кролика, курицы, индейки и говядина
  • Скумбрия, судак, щепа
  • Вареная брокколи
  • Запеченный батат
  • Помидоры
  • Овсянка
  • Рис
  • Пшеничный цельнозерновой хлеб
  • Тофу
  • Соевое молоко
  • Фасоль и нут
  • Хумус, арахисовая паста
  • Орехи

Сколько железа нужно человеку

Физиологическая потребность в железе у детей и мужчин около 1-1,2 мг/сут, у женщин детородного возраста - 1,8-2 мг. Основной источник железа - цельные пищевые продукты.

Важно понимать, что с каждого продукта железо усваивается по-разному: от 10 до 30%. Железо из растительных продуктов усваивается хуже из-за того, что их всасыванию мешает фитиновая кислота (для круп, бобовых, орешков).

Для усвоения железа важно, чтобы оно было обработано соляной кислотой и желудочным пищеварительным ферментом - пепсином. А затем с помощью транспортного белка был перенесен из ЖКТ в кровь. Иногда железо даже при достаточном поступлении просто не может усвоиться из-за плохой работы ЖКТ.

Именно поэтому важно соблюдать сбалансированное питание в своем ежедневном рационе.

Ранее мы рассказывали, какие жиры важны для молодости кожи.

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