Эти продукты самые богатые железом: обязательно добавьте их в свой рацион

Железо - это важный микроэлемент в любом возрасте. Если в организме человека будет существенный и длительный дефицит, может развиться анемия, которая повлечет за собой и другие последствия. Кроме того, для правильного усвоения железа нужно придерживаться принципов сбалансированного питания.

Какие продукты наиболее щедры на железо, рассказала нутрициолог Ольга Абдулоева-Барова на своей странице в Instagram .

Список обязательных продуктов

Морская капуста

Горох или чечевица

Шпинат

Гречка

Курага, инжир, изюм и чернослив

Пшено

Яблоки и груши

Гранат

Печень, язык, мясо кролика, курицы, индейки и говядина

Скумбрия, судак, щепа

Вареная брокколи

Запеченный батат

Помидоры

Овсянка

Рис

Пшеничный цельнозерновой хлеб

Тофу

Соевое молоко

Фасоль и нут

Хумус, арахисовая паста

Орехи

Сколько железа нужно человеку

Физиологическая потребность в железе у детей и мужчин около 1-1,2 мг/сут, у женщин детородного возраста - 1,8-2 мг. Основной источник железа - цельные пищевые продукты.

Важно понимать, что с каждого продукта железо усваивается по-разному: от 10 до 30%. Железо из растительных продуктов усваивается хуже из-за того, что их всасыванию мешает фитиновая кислота (для круп, бобовых, орешков).

Для усвоения железа важно, чтобы оно было обработано соляной кислотой и желудочным пищеварительным ферментом - пепсином. А затем с помощью транспортного белка был перенесен из ЖКТ в кровь. Иногда железо даже при достаточном поступлении просто не может усвоиться из-за плохой работы ЖКТ.



Именно поэтому важно соблюдать сбалансированное питание в своем ежедневном рационе.