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Ці продукти насправді не низькокалорійні, як багато хто думає: сприяють набору ваги

Які продукти висококалорійні (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто люди на чи під час дієти, чи правильного харчування вживають не зовсім корисні продукти. Багато хто помиляється, щодо деяких продуктів, адже думають, що в них мало калорій.

Про це пише 5-Minute Crafts.

Які продукти висококалорійні

Йогурт

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Хрусткі хлібці

Зокрема, житній хліб містить 366 калорій на 100 грамів, а рисові хлібці - 310 на 100 грамів.

Хлібці з цільної пшениці корисніші за хліб, оскільки містять багато клітковини, яка довше перетравлюється. В результаті ви тривалий час не будете відчувати голод.

Хлібці покращують роботу травної системи, мають корисний холестерин і залізо, позитивно впливають на організм.

Гранола

Домашня гранола містить 489 калорій на 100 грамів.

Такий продукт має багато клітковини, корисних жирів, антиоксидантів і вітаміну Е. Клітковина допомагає схуднути й довше відчувати ситість.

У склад входять сухофрукти, часто мед або сиропи, горіхи та насіння. Однак, попри корисний склад її енергетична цінність дуже висока.

Лосось

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Горіхи

Горіх з найбільшою енергетичною цінністю - макадамія. На 100 грамів - 718 калорій.

Пекан містить 691 калорій на 100 грамів, а мигдаль - 667 на 100 грамів.

Горіхи дуже корисні і є приємною закускою, яка може стати альтернативою чипсам.

Однак їсти горіхи потрібно невеликими порціями, оскільки вони можуть вплинути на вагу.

Оливкова і кокосова олії

Оливкова олія у своєму складі містить 884 калорії на 100 грамів, кокосова - 892 калорії.

Такі продукти мають дуже високу енергетичну цінність. 1 чайна ложка оливкової олії містить 44,2 калорії. Таку ж енергетичну цінність мають 200 грамів помідорів.

Чорнослив

Чорнослив корисний для травної системи, якщо з’їдати 100 грам в день.

Раніше ми називали три найкращі дієти для схуднення, які точно допоможуть.

Також ми писали, як зберегти продукти під час блекауту.

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