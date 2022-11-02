Ці продукти насправді не низькокалорійні, як багато хто думає: сприяють набору ваги

Часто люди на чи під час дієти, чи правильного харчування вживають не зовсім корисні продукти. Багато хто помиляється, щодо деяких продуктів, адже думають, що в них мало калорій.
Про це пише 5-Minute Crafts.
Йогурт
Хрусткі хлібці
Зокрема, житній хліб містить 366 калорій на 100 грамів, а рисові хлібці - 310 на 100 грамів.
Хлібці з цільної пшениці корисніші за хліб, оскільки містять багато клітковини, яка довше перетравлюється. В результаті ви тривалий час не будете відчувати голод.
Хлібці покращують роботу травної системи, мають корисний холестерин і залізо, позитивно впливають на організм.
Гранола
Домашня гранола містить 489 калорій на 100 грамів.
Такий продукт має багато клітковини, корисних жирів, антиоксидантів і вітаміну Е. Клітковина допомагає схуднути й довше відчувати ситість.
У склад входять сухофрукти, часто мед або сиропи, горіхи та насіння. Однак, попри корисний склад її енергетична цінність дуже висока.
Лосось
калорій
Горіхи
Горіх з найбільшою енергетичною цінністю - макадамія. На 100 грамів - 718 калорій.
Пекан містить 691 калорій на 100 грамів, а мигдаль - 667 на 100 грамів.
Горіхи дуже корисні і є приємною закускою, яка може стати альтернативою чипсам.
Однак їсти горіхи потрібно невеликими порціями, оскільки вони можуть вплинути на вагу.
Оливкова і кокосова олії
Оливкова олія у своєму складі містить 884 калорії на 100 грамів, кокосова - 892 калорії.
Такі продукти мають дуже високу енергетичну цінність. 1 чайна ложка оливкової олії містить 44,2 калорії. Таку ж енергетичну цінність мають 200 грамів помідорів.
Чорнослив
Чорнослив корисний для травної системи, якщо з’їдати 100 грам в день.
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