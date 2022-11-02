Эти продукты на самом деле не низкокалорийные, как многие думают: способствуют набору веса

Какие продукты высококалорийны

Йогурт

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Хрустящие хлебцы

В частности, ржаной хлеб содержит 366 калорий на 100 граммов, а рисовые хлебцы - 310 на 100 граммов.

Хлебцы из цельной пшеницы полезнее хлеба, поскольку содержат много клетчатки, которая дольше переваривается. В результате вы долгое время не будете испытывать голод.

Хлебцы улучшают работу пищеварительной системы, имеют полезный холестерин и железо, оказывают положительное воздействие на организм.

Гранола

Домашняя гранола содержит 489 калорий на 100 г.

Такой продукт имеет много клетчатки, полезных жиров, антиоксидантов и витамина Е. Клетчатка помогает похудеть и дольше ощущать сытость.

В состав входят сухофрукты, часто мед или сиропы, орехи и семена. Однако, несмотря на полезный состав, ее энергетическая ценность очень высока.

Лосось

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Орехи

Орех с наибольшей энергетической ценностью - макадамия. На 100 граммов - 718 калорий.

Пекан содержит 691 калорий на 100 граммов, а миндаль - 667 на 100 граммов.

Орехи очень полезны и являются приятной закуской, которая может стать альтернативой чипсам.

Однако есть орехи нужно небольшими порциями, потому что они могут повлиять на вес.

Оливковое и кокосовое масла

Оливковое масло в своем составе содержит 884 калории на 100 граммов, кокосовое - 892 калории.

Такие продукты обладают очень высокой энергетической ценностью. 1 чайная ложка оливкового масла содержит 44,2 калории. Такую же энергетическую ценность имеют 200 грамм помидоров.

Чернослив

Чернослив полезен для пищеварительной системы, если съедать 100 г в день.