Эти продукты на самом деле не низкокалорийные, как многие думают: способствуют набору веса

Часто люди во время диеты или правильного питания употребляют не совсем полезные продукты. Многие ошибаются относительно некоторых продуктов, ведь думают, что в них мало калорий.
Об этом пишет 5-Minute Crafts.
Йогурт
Хрустящие хлебцы
В частности, ржаной хлеб содержит 366 калорий на 100 граммов, а рисовые хлебцы - 310 на 100 граммов.
Хлебцы из цельной пшеницы полезнее хлеба, поскольку содержат много клетчатки, которая дольше переваривается. В результате вы долгое время не будете испытывать голод.
Хлебцы улучшают работу пищеварительной системы, имеют полезный холестерин и железо, оказывают положительное воздействие на организм.
Гранола
Домашняя гранола содержит 489 калорий на 100 г.
Такой продукт имеет много клетчатки, полезных жиров, антиоксидантов и витамина Е. Клетчатка помогает похудеть и дольше ощущать сытость.
В состав входят сухофрукты, часто мед или сиропы, орехи и семена. Однако, несмотря на полезный состав, ее энергетическая ценность очень высока.
Лосось
калорий
Орехи
Орех с наибольшей энергетической ценностью - макадамия. На 100 граммов - 718 калорий.
Пекан содержит 691 калорий на 100 граммов, а миндаль - 667 на 100 граммов.
Орехи очень полезны и являются приятной закуской, которая может стать альтернативой чипсам.
Однако есть орехи нужно небольшими порциями, потому что они могут повлиять на вес.
Оливковое и кокосовое масла
Оливковое масло в своем составе содержит 884 калории на 100 граммов, кокосовое - 892 калории.
Такие продукты обладают очень высокой энергетической ценностью. 1 чайная ложка оливкового масла содержит 44,2 калории. Такую же энергетическую ценность имеют 200 грамм помидоров.
Чернослив
Чернослив полезен для пищеварительной системы, если съедать 100 г в день.
Раньше мы называли три лучших диеты для похудения, которые точно помогут.
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