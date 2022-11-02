RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти продукты на самом деле не низкокалорийные, как многие думают: способствуют набору веса

Какие продукты высококалорийны (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто люди во время диеты или правильного питания употребляют не совсем полезные продукты. Многие ошибаются относительно некоторых продуктов, ведь думают, что в них мало калорий.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Какие продукты высококалорийны

Йогурт

  • калорий
  • калорий
  • калорий

Хрустящие хлебцы

В частности, ржаной хлеб содержит 366 калорий на 100 граммов, а рисовые хлебцы - 310 на 100 граммов.

Хлебцы из цельной пшеницы полезнее хлеба, поскольку содержат много клетчатки, которая дольше переваривается. В результате вы долгое время не будете испытывать голод.

Хлебцы улучшают работу пищеварительной системы, имеют полезный холестерин и железо, оказывают положительное воздействие на организм.

Гранола

Домашняя гранола содержит 489 калорий на 100 г.

Такой продукт имеет много клетчатки, полезных жиров, антиоксидантов и витамина Е. Клетчатка помогает похудеть и дольше ощущать сытость.

В состав входят сухофрукты, часто мед или сиропы, орехи и семена. Однако, несмотря на полезный состав, ее энергетическая ценность очень высока.

Лосось

калорий

Орехи

Орех с наибольшей энергетической ценностью - макадамия. На 100 граммов - 718 калорий.

Пекан содержит 691 калорий на 100 граммов, а миндаль - 667 на 100 граммов.

Орехи очень полезны и являются приятной закуской, которая может стать альтернативой чипсам.

Однако есть орехи нужно небольшими порциями, потому что они могут повлиять на вес.

Оливковое и кокосовое масла

Оливковое масло в своем составе содержит 884 калории на 100 граммов, кокосовое - 892 калории.

Такие продукты обладают очень высокой энергетической ценностью. 1 чайная ложка оливкового масла содержит 44,2 калории. Такую же энергетическую ценность имеют 200 грамм помидоров.

Чернослив

Чернослив полезен для пищеварительной системы, если съедать 100 г в день.

Раньше мы называли три лучших диеты для похудения, которые точно помогут.

Также мы писали, как сохранить продукты во время блекаута.

Читайте РБК-Украина в Google News
продуктиеда