Як зберегти продукти під час блекауту: запам'ятайте ці поради

Україна знову зазнала масованої атаки російськими ракетами й знову постраждала енергетична інфраструктура. Частина областей залишилася без світла й відновлення подачі електроенергії може затягнутися на кілька годин. Українців попередили, що буде запроваджено нові графіки відключення електроенергії.

1. Подбайте про безпечну температуру в холодильнику та морозильній камері. У холодильнику температура має бути 4 градуси або нижче. У морозильній камері – від 0 градусів і нижче.

2. Приготуйтеся до надзвичайної ситуації. Заморозьте контейнери з водою, щоб мати можливість зберегти температуру ваших продуктів за температури 4 градуси та нижче, якщо вам доведеться їх дістати з холодильника. Якщо є така можливість – купіть сухий лід чи блоковий лід.

3. Коли електроенергію відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери зачиненими. Якщо дверцята закриті, продукти в холодильнику будуть безпечні 4 години.

4. У морозильній камері продукти можуть зберігатися 48 годин, якщо вона повна та 24 години – якщо напівпорожня. Якщо електрики немає понад 4 години – помістіть лід до продуктів у холодильник.

Важливо! Ніколи не пробуйте продукти на смак, щоб перевірити їхню придатність. Якщо у вас є сумніви – краще одразу викидайте.

Якщо немає електрики більш як 4 години й у вас немає додаткового льоду, то продукти, що швидко псуються, варто викинути - це м'ясо, риба, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продути та їх залишки.

Викидайте будь-які продукти з незвичним запахом, кольором чи текстурою.

5. Перевіряйте температуру продуктів, які зберігаються в морозилці або холодильнику з додатковим джерелом холоду. Викидайте їжу, якщо температура в холодильнику була вищою 4 градусів. Це можна перевірити за допомогою термометра в холодильнику чи морозилці.

6. Продукти, які мають температуру 4 градуси або нижче, а також ті, що збереглися з кристалами льоду, можна заморозити повторно або приготувати.