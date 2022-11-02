Ці продукти насправді не низькокалорійні, як багато хто думає: сприяють набору ваги

Часто люди на чи під час дієти, чи правильного харчування вживають не зовсім корисні продукти. Багато хто помиляється, щодо деяких продуктів, адже думають, що в них мало калорій.

Про це пише 5-Minute Crafts .

Які продукти висококалорійні

Йогурт

Зазвичай на баночку йогурту йде приблизно 200 г продукту. Попри те, що однією баночкою людина навряд чи наїсться, енергетична цінність цього солодкого продукту надто висока.

Загалом йогурт містить:

Знежирений фруктовий йогурт - 95 калорій на 100 г;

калорій Грецький йогурт з чорницею - 82 калорій на 100 г;

калорій Нежирний грецький йогурт з полуницею містить 105 калорій на 100 г.

Хрусткі хлібці

Зокрема, житній хліб містить 366 калорій на 100 грамів, а рисові хлібці - 310 на 100 грамів.

Хлібці з цільної пшениці корисніші за хліб, оскільки містять багато клітковини, яка довше перетравлюється. В результаті ви тривалий час не будете відчувати голод.

Хлібці покращують роботу травної системи, мають корисний холестерин і залізо, позитивно впливають на організм.

Гранола

Домашня гранола містить 489 калорій на 100 грамів.

Такий продукт має багато клітковини, корисних жирів, антиоксидантів і вітаміну Е. Клітковина допомагає схуднути й довше відчувати ситість.

У склад входять сухофрукти, часто мед або сиропи, горіхи та насіння. Однак, попри корисний склад її енергетична цінність дуже висока.

Лосось

Сирий червоний лосось містить 131 калорій на 100 г грамів, а к опчений - 117 калорій.

Часто усі думають, що морепродукти містять багато поживних речовин. У ньому дійсно менше калорій, ніж у м'ясі, тому часто рекомендують їсти рибу і морепродукти, щоб заповнити білок в організмі, не набравши зайвої ваги.

Авокадо

В авокадо - 160 калорій. У такому продукті є вітаміни групи В, С, Е, К, магній, калій, залізо та цинк.

Варто відзначити, що авокадо є корисним фруктом. Не потрібно виключати авокадо зі свого раціону, адже його можна використати як намазку для бутербродів (717 калорій на 100 г).

Горіхи

Горіх з найбільшою енергетичною цінністю - макадамія. На 100 грамів - 718 калорій.

Пекан містить 691 калорій на 100 грамів, а мигдаль - 667 на 100 грамів.

Горіхи дуже корисні і є приємною закускою, яка може стати альтернативою чипсам.

Однак їсти горіхи потрібно невеликими порціями, оскільки вони можуть вплинути на вагу.

Оливкова і кокосова олії

Оливкова олія у своєму складі містить 884 калорії на 100 грамів, кокосова - 892 калорії.

Такі продукти мають дуже високу енергетичну цінність. 1 чайна ложка оливкової олії містить 44,2 калорії. Таку ж енергетичну цінність мають 200 грамів помідорів.

Чорнослив

Сухофрукт містить 240 калорій на 100 грам.

Чорнослив корисний для травної системи, якщо з’їдати 100 грам в день.