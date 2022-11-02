Эти продукты на самом деле не низкокалорийные, как многие думают: способствуют набору веса

Часто люди во время диеты или правильного питания употребляют не совсем полезные продукты. Многие ошибаются относительно некоторых продуктов, ведь думают, что в них мало калорий.

Какие продукты высококалорийны

Йогурт

Обычно на баночку йогурта уходит примерно 200 г продукта. Несмотря на то, что одной баночкой человек вряд ли наестся, энергетическая ценность этого сладкого продукта слишком высока.

В общем, йогурт содержит:

Обезжиренный фруктовый йогурт - 95 калорий на 100 г;

калорий Греческий йогурт с черникой - 82 калорий на 100 г;

калорий Нежирный греческий йогурт с клубникой содержит 105 калорий в 100 г.

Хрустящие хлебцы

В частности, ржаной хлеб содержит 366 калорий на 100 граммов, а рисовые хлебцы - 310 на 100 граммов.

Хлебцы из цельной пшеницы полезнее хлеба, поскольку содержат много клетчатки, которая дольше переваривается. В результате вы долгое время не будете испытывать голод.

Хлебцы улучшают работу пищеварительной системы, имеют полезный холестерин и железо, оказывают положительное воздействие на организм.

Гранола

Домашняя гранола содержит 489 калорий на 100 г.

Такой продукт имеет много клетчатки, полезных жиров, антиоксидантов и витамина Е. Клетчатка помогает похудеть и дольше ощущать сытость.

В состав входят сухофрукты, часто мед или сиропы, орехи и семена. Однако, несмотря на полезный состав, ее энергетическая ценность очень высока.

Лосось

Сырой красный лосось содержит 131 калорий на 100 г грамм, а копченый - 117 калорий.

Часто все думают, что морепродукты содержат много питательных веществ. В нем действительно меньше калорий, чем в мясе, поэтому часто рекомендуют есть рыбу и морепродукты, чтобы восполнить белок в организме, не набрав лишнего веса.

Авокадо

В авокадо - 160 калорий. В таком продукте есть витамины группы В, С, Е, К, магний, калий, железо и цинк.

Следует отметить, что авокадо является полезным фруктом. Не нужно исключать авокадо из своего рациона, ведь его можно использовать в качестве намазки для бутербродов (717 калорий на 100 г).

Орехи

Орех с наибольшей энергетической ценностью - макадамия. На 100 граммов - 718 калорий.

Пекан содержит 691 калорий на 100 граммов, а миндаль - 667 на 100 граммов.

Орехи очень полезны и являются приятной закуской, которая может стать альтернативой чипсам.

Однако есть орехи нужно небольшими порциями, потому что они могут повлиять на вес.

Оливковое и кокосовое масла

Оливковое масло в своем составе содержит 884 калории на 100 граммов, кокосовое - 892 калории.

Такие продукты обладают очень высокой энергетической ценностью. 1 чайная ложка оливкового масла содержит 44,2 калории. Такую же энергетическую ценность имеют 200 грамм помидоров.

Чернослив

Сухофрукт содержит 240 калорий на 100 грамм.

Чернослив полезен для пищеварительной системы, если съедать 100 г в день.