Ці продукти калічать дитячий організм: що з їжі не можна давати постійно

Раціон дитини є важливим чинником її здорового розвитку, тому батьки мають бути уважними до того, що з’являється на дитячому столі. Дієтологи виділяють кілька продуктів, які не рекомендується давати дітям регулярно, оскільки вони можуть негативно вплинути на здоров’я в довгостроковій перспективі.

Що саме не варто давати дітям часто - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Солоні закуски та снеки

Чіпси, солоні горішки, крекери та інші закуски містять велику кількість солі, трансжирів та штучних добавок. Надлишок солі може перевантажувати нирки дитини, а трансжири сприяти розвитку ожиріння та серцево-судинних хвороб.

Солодощі та кондитерські вироби

Шоколадні батончики, печиво з кремом та інші солодощі містять велику кількість цукру та штучних барвників. Регулярне споживання таких продуктів може призвести до карієсу, ожиріння, порушень обміну речовин і гіперактивності.

Газовані напої

Солодкі газовані напої є джерелом "порожніх" калорій, містять надмірну кількість цукру та кофеїну. Вони не лише шкодять зубам, але й сприяють підвищенню рівня глюкози в крові, що може викликати залежність від солодкого.

Напівфабрикати та фастфуд

Сосиски, ковбаси, заморожені котлети чи піца містять консерванти, харчові добавки та часто є джерелом насичених жирів. Їх регулярне споживання може негативно впливати на травну систему та спричиняти дефіцит корисних поживних речовин.

Жирні молочні продукти

Велика кількість жирних сирів, вершків або молока з високим вмістом жиру може перевантажувати організм дитини, особливо в ранньому віці. Лікарі рекомендують обирати продукти зниженої жирності.

Мед і горіхи до трьох років

Мед може викликати у малюків ботулізм через імовірність вмісту спор бактерій. Горіхи ж становлять ризик алергічних реакцій та задухи.

Що пропонувати замість цих продуктів?

Лікарі радять замінювати шкідливі снеки на фрукти, горіхи (для дітей старше трьох років), натуральний йогурт, а солодкі напої - на воду чи домашні компоти без цукру.

Раціон дитини має бути збалансованим, збагаченим вітамінами та мінералами. Регулярний контроль харчування допоможе забезпечити малюкові здоровий розвиток та гарне самопочуття.