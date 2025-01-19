Як вберегти дитину від хвороб у школі: поради МОЗ
Дотримання правил гігієни залишається одним із найпростіших та водночас дієвих способів запобігти різним захворюванням, починаючи від інфекцій шлунково-кишкового тракту і закінчуючи грипом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.
Порушення правил особистої гігієни часто призводить до розвитку різних захворювань шлунково-кишкового тракту, які можуть супроводжуватися діареєю чи закрепами. Також унаслідок нехтування гігієною виникають гельмінтози, педикульоз, дерматити й не тільки.
Основне правило, яке необхідно дотримуватися для підтримання гігієни, — це регулярне миття рук із милом. Особливу увагу слід приділяти цій процедурі перед їжею, після відвідування туалету та повернення з місць скупчення людей.
Дотримуючись кількох простих правил, дитина зможе захистити себе від багатьох збудників хвороб. Наприклад, навчайте її правильному миттю рук за таким алгоритмом:
- підніміть рукави, щоб не намочити одяг;
- змочіть руки під струменем води;.
- намильте руки до утворення піни, не забуваючи про тильну сторону, між пальцями, під нігтями та зап’ястя;
- потріть руки одна об одну для ретельного очищення;
- змийте піну великою кількістю води;
- переконайтеся у чистоті рук;
- витріть руки паперовим рушником або серветкою;
- закрийте його рушником чи серветкою;
- перевірте, притиснувши тильну сторону рук до щік.
Важливим аспектом особистої гігієни також є дотримання правил гігієни харчування. Окрім обов’язкового миття рук перед прийомом їжі, діти повинні стежити за тим, щоб їхній посуд був чистим і цілим. Також важливо не ділитися посудом із друзями та не використовувати чужі столові прибори, чашки чи інший кухонний інвентар
Нагадаємо, РБК-Україна писало поради про те, як уникнути кишкових інфекцій.
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