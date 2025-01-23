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Эти продукты калечат детский организм: что из еды нельзя давать постоянно

Четверг 23 января 2025 16:38
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Эти продукты калечат детский организм: что из еды нельзя давать постоянно Фото: Какие продукты не стоит давать детям (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Рацион ребенка является важным фактором его здорового развития, поэтому родители должны быть внимательными к тому, что появляется на детском столе. Диетологи выделяют несколько продуктов, которые не рекомендуется давать детям регулярно, поскольку они могут негативно повлиять на здоровье в долгосрочной перспективе.

Что именно не стоит давать детям часто - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Соленые закуски и снеки

Чипсы, соленые орешки, крекеры и другие закуски содержат большое количество соли, трансжиров и искусственных добавок. Избыток соли может перегружать почки ребенка, а трансжиры способствовать развитию ожирения и сердечно-сосудистых болезней.

Сладости и кондитерские изделия

Шоколадные батончики, печенье с кремом и другие сладости содержат большое количество сахара и искусственных красителей. Регулярное потребление таких продуктов может привести к кариесу, ожирению, нарушениям обмена веществ и гиперактивности.

Газированные напитки

Сладкие газированные напитки являются источником "пустых" калорий, содержат чрезмерное количество сахара и кофеина. Они не только вредят зубам, но и способствуют повышению уровня глюкозы в крови, что может вызвать зависимость от сладкого.

Полуфабрикаты и фастфуд

Сосиски, колбасы, замороженные котлеты или пицца содержат консерванты, пищевые добавки и часто являются источником насыщенных жиров. Их регулярное потребление может негативно влиять на пищеварительную систему и вызывать дефицит полезных питательных веществ.

Жирные молочные продукты

Большое количество жирных сыров, сливок или молока с высоким содержанием жира может перегружать организм ребенка, особенно в раннем возрасте. Врачи рекомендуют выбирать продукты пониженной жирности.

Мед и орехи до трех лет

Мед может вызвать у малышей ботулизм из-за вероятности содержания спор бактерий. Орехи же представляют риск аллергических реакций и удушья.

Что предлагать вместо этих продуктов?

Врачи советуют заменять вредные снеки на фрукты, орехи (для детей старше трех лет), натуральный йогурт, а сладкие напитки - на воду или домашние компоты без сахара.

Рацион ребенка должен быть сбалансированным, обогащенным витаминами и минералами. Регулярный контроль питания поможет обеспечить малышу здоровое развитие и хорошее самочувствие.

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В материале использованы источники - МОЗ, Национальная служба здоровья, Eat this, not That.

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