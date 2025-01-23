Ніяких мамонтів та м'яса хижаків. Що насправді їли стародавні люди мільйони років тому

Вчені багато років вважали, що стародавні люди, які жили понад 3 мільйони років тому, харчувалися м'ясом тварин та рослинами. Але це уявлення значно змінилося завдяки новим дослідженням.

Чим насправді харчувалися стародавні люди 3 мільйони років тому та 5000 років тому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що їли наші предки 3 мільйони років тому

Як показало нове дослідження зубної емалі австралопітеків, наших предків, вони не були переважно м'ясоїдні. Основний раціон цих стародавніх людей був з рослин та комах. І це відкриття ставить під сумнів популярну ідею про "палео-дієту", яка базується на споживання великої кількості м'яса.

Дослідники вивчили співвідношення ізотопів азоту в зубній емалі та порівняли їх з ізотопами в зубах інших ссавців того часу. Виявилося, що рівень азоту в австралопітеків був подібним до того, який спостерігається у травоїдних тварин. І він був значно нижчим, ніж у хижаків.

А це вказує, що більшу частину білка вони отримували з рослинних джерел, таких як бобові, фрукти та листя, а також - з комах.

До речі, серед австралопітеків була варіація в ізотопному складі, а це може вказувати на різноманітність їхнього раціону залежно від сезону або виду. Також вченим вдалося з'ясувати, що у харчуванні було переважно рослини, які характерні для помірного клімату з достатньою кількістю води.

Фактично, це дослідження свідчить про те, що наші предки були адаптовані до різноманітного рослинного раціону і могли жити без великої кількості м'яса. А ще це ставить під сумнів дієти, які пропагують споживання м'яса, як основний та природний спосіб харчування людини.

А що їли люди 5000 років тому

Ще одне дослідження про харчування стародавніх людей показало несподівані результати, але вже про тих, хто жив понад 5000 років тому. Вважалось, що люди цього періоду харчувалися стравами з зернових та м'яса.

Однак раціон давніх хліборобів був набагато різноманітнішим - у ньому були не тільки культурні, а й дикорослі рослини.

За словами вчених з Кільського університету в Німеччині, які вивчали рослинні залишки на точильних каменях в Ольденбурзі, поселенні культури дзвоноподібних кубків, люди вживали дуже багато цікавих продуктів.

Це поселення існувало близько 5000 років тому й аналіз показав, що крім пшениці та ячменю, ці хлібороби їли плоди диких трав, водорості, жолуді, бульби та насіння бобових.

Аналіз показав, що дикорослі рослини були важливою частиною раціону у цих стародавніх людей, а не просто випадковим доповненням. Вони поєднували землеробство зі збиральництвом, щоб забезпечити себе різноманітною та поживною їжею.

Також дослідження виявило різницю в кулінарних традиціях різних неолітичних спільнот. Наприклад, в одній з них (Ольденбург) зерно переробляли на борошно для коржів або грубо подрібнювали для випічки. А в іншому (Фрайденлунд, Данія), злаки використовували для приготування каші.

Вчені наголошують, що вже 5000 років тому люди були винахідливі та адаптувалися до доступних ресурсів. І вже тоді вони цінували різноманітність у своєму раціоні та використовували дари природи для підтримки здоров'я.