Ці предмети з повсякденного життя можуть призвести до крадіжки особистих даних

Старі смартфони

Просто уявіть, скільки інформації зараз зберігають наші мобільні телефони. У нас є синхронізовані з'єднання з хмарними сервісами, банківські, бізнес-додатки та інше. Все це зручно зберігається на одному невеликому пристрої.

У міру розвитку чіпових технологій смартфони тепер містять більше "речей". Наприклад, документи та таблиці можна легко зберігати разом із фотографіями та відео.

Власники часто продають свої старі смартфони і не завжди можуть потрапити в благонадійні руки. Кіберзлочинці можуть отримати доступ до особистих даних, якщо вони не були видалені належним чином.

Щоб захистити інформацію, очистіть старі телефони, видаляючи всі дані. Ви також можете скинути налаштування, щоб видалити всі особисті налаштування.

Бездротові принтери

Більшість сучасних принтерів є бездротовими та підключаються до домашньої або робочої мережі. Приєднатися до принтера з будь-якої кімнати зручно, але той факт, що ваш принтер підключається до Інтернету, може зазнати ваших даних ризику.

Більшість людей не думають про принтери під час використання засобів захисту даних. Але, на жаль, це робить їх вразливими до злому. Коли це відбувається, хакер може отримати такі дані, як конфіденційні документи.

Кіберзлочинці також можуть використовувати принтер для зламування інших пристроїв у тій самій мережі.

Захистіть принтери, регулярно оновлюючи їх вбудоване програмне забезпечення. Завжди встановлюйте оновлення якнайшвидше. Ви також повинні вимкнути його, коли він не використовується. Адже якщо його вимкнено, хакер не може отримати до нього доступу.

USB-накопичувачі

Ніколи не підключайте USB-пристрій невідомого походження до комп'ютера.

Деякі кіберзлочинці використовують USB-пристрої для поширення шкідливого програмного забезпечення та крадіжки даних. Вони поміщають на них шкідливе ПЗ, а потім залишають у громадських місцях як приманку. Коли ви підключаєте його до пристрою, зловмисне програмне забезпечення USB може заразити ваш комп'ютер.

Старі жорсткі диски

Жорсткі диски комп'ютера можуть зберігати інші персональні дані у системних та програмних файлах.

Крім того, якщо ви не вийшли з браузера, більшість ваших даних може опинитися під загрозою. Браузери зберігають паролі, кредитні картки, історію відвідувань та багато іншого.

Викидаючи старий комп'ютер або жорсткий диск, переконайтеся, що його пам'ять чиста. Просто видалити файли недостатньо. Потрібно стерти всю систему.

Найкраще звернутися за допомогою до ІТ-фахівця, щоб правильно очистити диск вашого комп'ютера та зробити його безпечним для утилізації чи продажу.