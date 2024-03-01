Як записати телефонну розмову на смартфонах iPhone та Android: корисні програми

Можливість запису телефонних розмов може бути необхідна у будь-якій ситуації. Деяким користувачам потрібно постійно вести запис своїх телефонних переговорів, і для них дуже важливо мати надійний додаток-диктофон, що забезпечує цю функціональність.

Як записати розмову на Android-смартфон

Наведені нижче програми дозволяють записувати дзвінки автоматично або вручну, причому без підключення до Інтернету. Вам потрібно лише налаштувати одну з таких програм і періодично чистити її від старих збережених розмов.

Cube Call Recorder ACR

Крім стандартних мобільних дзвінків, цей додаток здатний реєструвати аудіо-розмови майже у всіх додатках для інтернет-дзвінків, таких як Skype, Zoom, Telegram, WhatsApp і Viber. Однак, не всі смартфони підтримують цю функцію.

Якщо програма не працює на вашому пристрої або під час відтворення запису ви чуєте лише свій голос, спробуйте змінити джерело звуку в налаштуваннях або скористайтеся автоматичним режимом гучного зв'язку.

Cube Call Recorder ACR за замовчуванням записує всі розмови, але ви можете додати вибрані номери, щоб вони не потрапляли в запис. Програма безкоштовна, проте містить рекламу. Придбання платної версії дозволяє прибрати рекламу та розблокувати преміум-функції, такі як встановлення ПІН-коду для доступу до записів та створення резервних копій у хмарі.

З урахуванням змін у політиці розробників Google Play, додатки на Android більше не можуть прямо записувати дзвінки. Для коректної роботи Cube Call Recorder необхідно використовувати додаткову програму Cube Call Helper з офіційного сайту.

Натисніть кнопку "Download for Android" і виберіть потрібну опцію зі списку. Просто дотримуйтесь інструкцій у процесі встановлення та надайте доступ до запитуваних налаштувань. Після цього ви можете зберігати записи без проблем.

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Запис Дзвінків Розмов

За допомогою цього додатку можна автоматично записувати розмови з певними контактами, номерами невідомих абонентів або зберігати абсолютно всі розмови, залежно від встановлених фільтрів.

Відповідно до оновлених правил Google Play, програма вже не в змозі автоматично визначити абонента, що викликає. Тепер такі дані необхідно вводити вручну через меню "Встановити абонента, що викликає".

Програма надає можливість блокування сховища записів з використанням ПІН-коду, синхронізації з хмарними дисками та налаштування якості звуку.

Однак варто зазначити, що програма не завжди демонструє стабільну роботу, і деякі користувачі можуть мати проблеми зі збереженням дзвінків. Перед використанням слід провести тестування функціоналу програми на вашому пристрої.

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Вбудовані можливості

На пристроях, що працюють під керуванням Android 9 і пізнішими версіями операційної системи, можливо проводити запис дзвінків з використанням вбудованого додатку "Телефон". Однак, ця функція не доступна на всіх моделях пристроїв і може бути обмежена в певних країнах.

На даний момент автоматичний запис дзвінків із незнайомими або вказаними номерами підтримується лише в Індії. В інших випадках необхідно вручну ініціювати збереження аудіозапису, використовуючи відповідну кнопку. Перед початком розмови система попереджає учасників про те, що розмова буде записана.

Щоб перевірити параметри, відкрийте стандартну програму "Телефон" , потім у верхньому правому куті виберіть "Ще" (три точки) і перейдіть до "Налаштування" та "Запис дзвінків". У цьому розділі ви можете видалити аудіозаписи, що накопичилися, і налаштувати автоматичний інтервал для їх видалення.

Також можна зберегти розмову за допомогою функції запису екрана. Для цього активуйте запис екрана перед дзвінком, вказавши мультимедійні джерела та мікрофон. Під час розмови перейдіть на гучний зв'язок, і в результаті отримайте відеофайл з аудіозаписом.

Як записати розмову на iPhone

Через обмеження iOS записувати телефонні розмови на iPhone складніше, але робочі способи таки є.

Через мобільний додаток

У магазині App Store доступні програми, призначені для запису телефонних розмов з використанням хитрощів, таких як використання конференц-зв'язку. Принцип роботи наступний: ви додаєте в розмову з потрібним співрозмовником робота, який тихо записує розмову і надсилає вам аудіофайл через інтернет.

Одним з таких додатків є TapeACall Lite. Воно надає безкоштовний тижневий пробний період, після якого щомісяця з вашої картки буде списуватись зазначена у додатку сума. У випадку, якщо ви протестуєте програму, але потім вирішите відмовитися від неї, не забудьте скасувати підписку.

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Як записати розмову на будь-якому смартфоні

Один із найбільш очевидних методів - використовувати диктофон для запису дзвінків. Як правило, програми для запису звуку через мікрофон автоматично вимикаються на початку телефонної розмови.

Однак завжди можна вдатися до іншого пристрою з підтримкою запису або використовувати звичайний диктофон, який ви можете наблизити до смартфону. Для покращення якості запису рекомендується використовувати гучний зв'язок.

На всіх пристроях iPhone встановлено програму для запису звуку (Диктофон). Якщо на Android-смартфоні подібної програми немає, можна встановити, наприклад, Smart Voice Recorder або Hi-Q MP3 Voice Recorder.

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