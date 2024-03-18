Эти предметы из повседневной жизни могут привести к краже личных данных

Старые смартфоны

Просто представьте, сколько информации сейчас хранят наши мобильные телефоны. У нас есть синхронизированные соединения с облачными сервисами, банковские, бизнес-приложения и прочее. Все это удобно хранится на одном небольшом устройстве.

По мере развития чиповых технологий смартфоны теперь содержат больше "вещей". Например, документы и таблицы можно легко хранить вместе с фотографиями и видео.

Владельцы часто продают свои старые смартфоны и не всегда те могут попасть в благонадежные руки. Киберпреступники могут получить доступ к личным данным, если они не были удалены должным образом.

Чтобы защитить свою информацию, правильно очистите старые телефоны, удалив все данные. Вы также можете выполнить сброс настроек, чтобы удалить все личные настройки.

Беспроводные принтеры

Большинство современных принтеров являются беспроводными и подключаются к домашней или рабочей сети. Присоединиться к принтеру из любой комнаты удобно, но тот факт, что ваш принтер подключается к Интернету, может подвергнуть ваши данные риску.

Большинство людей не думают о принтерах при использовании средств защиты данных. Но, к сожалению, это делает их уязвимыми для взлома. Когда это происходит, хакер может получить с принтера такие данные, как конфиденциальные документы.

Киберпреступники также могут использовать принтер для взлома других устройств в той же сети.

Защитите принтеры, регулярно обновляя их встроенное ПО. Всегда устанавливайте обновления как можно скорее. Вы также должны отключить его, когда он не используется. Ведь если он выключен, хакер не может получить к нему доступ.

USB-накопители

Никогда не подключайте к компьютеру USB-устройство неизвестного происхождения.

Некоторые киберпреступники используют USB-устройства для распространения вредоносного ПО и кражи данных. Они помещают на них вредоносное ПО, а затем оставляют в общественных местах в качестве приманки. Когда вы подключаете его к устройству, вредоносное ПО USB может заразить ваш компьютер.

Старые жесткие диски

Жесткие диски компьютера могут хранить другие персональные данные в системных и программных файлах.

Кроме того, если вы не вышли с браузера, большая часть ваших данных может оказаться под угрозой. Браузеры хранят пароли, кредитные карты, историю посещений и многое другое.

Выбрасывая старый компьютер или жесткий диск, убедитесь, что его память чистая. Просто удалить файлы недостаточно. Необходимо стереть всю систему.

Лучше всего обратиться за помощью к ИТ-специалисту, чтобы правильно очистить диск вашего компьютера и сделать его безопасным для утилизации или продажи.