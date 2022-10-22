UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці предмети в домі не слід чистити оцтом, щоб не пошкодити

Що не можна мити оцетом в будинку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Білий оцет є незамінним продуктом, коли мова йде про очищення. Крім того, що це економічний продукт, він є ефективною альтернативою побутовим хімічним засобам. Однак кислотність цього засобу для чищення може пошкодити певні предмети.

Що не можна очищати білим оцетом - читайте нижче.

Як пише SantePlus, завдяки своїм плямовивідним і антибактеріальним властивостям білий оцет можна використовувати для очищення предметів в будинку і пом’якшення білизни.

Це один з небагатьох засобів, який ефективно видаляє бруд з туалетів, кухонь і позбавляє від неприємних запахів.

Що не можна чистити

Зокрема, є ряд предметів, які ніколи не повинні контактувати з білим оцтом.

Електронні пристрої

Білий оцет - не найкращий союзник для очищення електронних пристроїв, таких як комп’ютери, телевізори та планшети. Це може пошкодити їхній екран і деякі важливі компоненти.

Для очищення потрібно використовувати лише вологу тканину з мікрофібри.

Меблі та дерев'яна підлога

Фахівці кажуть, що білий оцет не можна використовувати для обробки деревини. Кислотність оцту легко видаляє захисний шар деревини, знебарвить її та залишить непривабливі сліди.

Тому, якщо у вас є дерев’яне покриття або інші декоративні предмети виготовлені з цього матеріалу, пройдіть лише шваброю або м’якою ганчіркою.

Натуральні камені та мармурові покриття

Не можна використовувати білий оцет на мармурі або граніті. Це може призвести до зміни кольору цього матеріалу та залишити тьмяні плями на поверхні. Так само не рекомендується мити плитку з натурального каменю цим засобом.

Також уникайте використання аміаку або лимона, які можуть спричинити такі ж ефекти.

Мідні предмети

Цей матеріал не підтримує кислотність продукту, що може спричинити втрату блиску. Щоб очистити мідні каструлі, виберіть замість цього суміш гарячої води та мила. Замочіть в цьому розчині предмети, які потрібно очистити.

Раніше ми повідомляли, які предмети в будинку найбрудніші.

Також ми писали про способи, які ефективно позбудуться неприємного запаху в холодильнику.

Читайте РБК-Україна в Google News
оцетуборкауборка дома