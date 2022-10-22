Ці предмети в домі не слід чистити оцтом, щоб не пошкодити

Як пише SantePlus, завдяки своїм плямовивідним і антибактеріальним властивостям білий оцет можна використовувати для очищення предметів в будинку і пом’якшення білизни.

Це один з небагатьох засобів, який ефективно видаляє бруд з туалетів, кухонь і позбавляє від неприємних запахів.

Що не можна чистити

Зокрема, є ряд предметів, які ніколи не повинні контактувати з білим оцтом.

Електронні пристрої

Білий оцет - не найкращий союзник для очищення електронних пристроїв, таких як комп’ютери, телевізори та планшети. Це може пошкодити їхній екран і деякі важливі компоненти.

Для очищення потрібно використовувати лише вологу тканину з мікрофібри.

Меблі та дерев'яна підлога

Фахівці кажуть, що білий оцет не можна використовувати для обробки деревини. Кислотність оцту легко видаляє захисний шар деревини, знебарвить її та залишить непривабливі сліди.

Тому, якщо у вас є дерев’яне покриття або інші декоративні предмети виготовлені з цього матеріалу, пройдіть лише шваброю або м’якою ганчіркою.

Натуральні камені та мармурові покриття

Не можна використовувати білий оцет на мармурі або граніті. Це може призвести до зміни кольору цього матеріалу та залишити тьмяні плями на поверхні. Так само не рекомендується мити плитку з натурального каменю цим засобом.

Також уникайте використання аміаку або лимона, які можуть спричинити такі ж ефекти.

Мідні предмети

Цей матеріал не підтримує кислотність продукту, що може спричинити втрату блиску. Щоб очистити мідні каструлі, виберіть замість цього суміш гарячої води та мила. Замочіть в цьому розчині предмети, які потрібно очистити.