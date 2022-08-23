Эти предметы в доме самые грязные: их регулярно забывают помыть даже чистюли
Уборка в доме проводится для чистоты, ведь именно с нее начинается наше здоровье. У каждого есть свой план по уборке дома и даже график мытья разных поверхностей. Мы вытираем пыль, включаем пылесос, моем кухню и санузел.
Но в каждом доме есть вещи, о которых в процессе уборки регулярно забывают. Какие именно, рассказали в Limon.
Пульт от телевизора
Если вы не пользуетесь этим достижением техники очень часто, то и во время уборки вам не приходит в голову его помыть. И на первый взгляд он кажется чистым.
Но на пульте остаются жирные следы, роговые чешуйки кожи, а это служит отличной средой для размножения бактерий. Возьмите в привычку протирать пульт хотя бы раз в неделю влажными салфетками.
Дверные ручки
Почему-то эту часть интерьера часто обходят стороной во время уборки и до дверных ручек дело доходит только при мытье самих дверей. Но дверными ручками пользуются все члены семьи, регулярно. Особенно быстро загрязняются ручки на кухню, в ванную и туалет.
Дверные ручки нужно протирать чаще, чем вы моете пол, так как на них оседают бактерии, вирусы и другие патогены.
Шторка в ванной
Шторку в ванной нужно мыть или стирать регулярно и не реже двух раз в месяц. В ванной тепло и влажно, штора часто мокрая от воды, а это идеальная среда для размножения бактерий.
Если на шторке появились от воды желто-коричневые пятна, то замочите ее в лимонной кислоте или уксусе. Потом возьмите соду, губку и очистите как следует.
Губка для посуды
Как часто вы ее меняете? Когда она стала страшная и в руки ее взять уже невозможно? Не ждите, пока губка потеряет свой вид и меняйте ее не реже раза в неделю. Ведь губка - идеальное место для размножения бактерий.
Разделочная доска
Кухонные доски нужно регулярно обрабатывать дезинфицирующим средством, а раз в год - их нужно менять. На пластике и на дереве образовываются микротрещины, в которых размножаются бактерии.
Кстати, ранее мы рассказывали, зачем при уборке с пылесосом нужно засыпать в него ложку стирального порошка.
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