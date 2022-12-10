Ці повсякденні звички псують зуби дітей: за чим повинні стежити батьки

Погані звички дітей

За словами лікаря, як тільки з’являється молочний зуб у дитини, то батьки одразу ж повинні доглядати за ним і спостерігати за дитячою поведінкою. Все для того, щоб уникати проблем з зубами та прикусом.

Зокрема, батькам варто звернути на такі шкідливі звички:

тривале смоктання пустушки (довше 1,5-2 р);

смоктання великого пальця (довше 3-4 р);

вживання молока, компотів, чаїв і кефірів вночі;

кусання губи;

прокладення язика між зубами;

використовування зубів, як інструментів (відкривати контейнери);

гризти нігті;

кусання льоду, олівців та ручки;

спати з відкритим ротом;

не регулярне відвідування стоматолога;

надмірне споживання солодкого протягом дня, а особливо липкі цукерки та льодяники на паличці;

бруксизм (скреготіння зубами);

надто жорстке чищення дитячих зубів;

відсутність гігієни;

вживання зубної пасти.

Що варто зробити

Якщо ви помічаєте у поведінці дитини будь-які погані ознаки, то варто звернутися до спеціалістів, щоб знайти причину й отримати лікування.

Важливо пам'ятати, що всіх шкідливих звичок можна позбутись. Найкраще проводити профілактику, аніж дорого і довго лікувати губи.