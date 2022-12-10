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Ці повсякденні звички псують зуби дітей: за чим повинні стежити батьки

Що руйнує зуби дітей (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Молочні зуби дуже важливі для дитини, адже вони не тільки забезпечують пережовування їжі, а й підтримують правильний ріст щелеп, беруть участь у формуванні дикції. Однак, важливо стежити за малюками, адже деякі погані звички приведуть до проблем із зубами.

Про це розповіла стоматолог та блогер Уляна Нищій в Instagram.

Погані звички дітей

За словами лікаря, як тільки з’являється молочний зуб у дитини, то батьки одразу ж повинні доглядати за ним і спостерігати за дитячою поведінкою. Все для того, щоб уникати проблем з зубами та прикусом.

Зокрема, батькам варто звернути на такі шкідливі звички:

  • тривале смоктання пустушки (довше 1,5-2 р);
  • смоктання великого пальця (довше 3-4 р);
  • вживання молока, компотів, чаїв і кефірів вночі;
  • кусання губи;
  • прокладення язика між зубами;
  • використовування зубів, як інструментів (відкривати контейнери);
  • гризти нігті;
  • кусання льоду, олівців та ручки;
  • спати з відкритим ротом;
  • не регулярне відвідування стоматолога;
  • надмірне споживання солодкого протягом дня, а особливо липкі цукерки та льодяники на паличці;
  • бруксизм (скреготіння зубами);
  • надто жорстке чищення дитячих зубів;
  • відсутність гігієни;
  • вживання зубної пасти.

Що варто зробити

Якщо ви помічаєте у поведінці дитини будь-які погані ознаки, то варто звернутися до спеціалістів, щоб знайти причину й отримати лікування.

Важливо пам'ятати, що всіх шкідливих звичок можна позбутись. Найкраще проводити профілактику, аніж дорого і довго лікувати губи.

Раніше ми повідомляли, як вибрати зубний ополіскувач правильно.

Також ми писали, які шкідливі звички руйнують зуби.

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стоматологзуби