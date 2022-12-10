Ці повсякденні звички псують зуби дітей: за чим повинні стежити батьки

Молочні зуби дуже важливі для дитини, адже вони не тільки забезпечують пережовування їжі, а й підтримують правильний ріст щелеп, беруть участь у формуванні дикції. Однак, важливо стежити за малюками, адже деякі погані звички приведуть до проблем із зубами.
Про це розповіла стоматолог та блогер Уляна Нищій в Instagram.
За словами лікаря, як тільки з’являється молочний зуб у дитини, то батьки одразу ж повинні доглядати за ним і спостерігати за дитячою поведінкою. Все для того, щоб уникати проблем з зубами та прикусом.
Зокрема, батькам варто звернути на такі шкідливі звички:
Якщо ви помічаєте у поведінці дитини будь-які погані ознаки, то варто звернутися до спеціалістів, щоб знайти причину й отримати лікування.
Важливо пам'ятати, що всіх шкідливих звичок можна позбутись. Найкраще проводити профілактику, аніж дорого і довго лікувати губи.
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