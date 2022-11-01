Ці шкідливі звички руйнують ваші зуби: не робіть так
Кожен піклується про здоров'я зубів та красу своєї усмішки. Хочеться, щоб вона була білою та привабливою. Однак день у день люди автоматично роблять деякі дії, про наслідки яких замислюються лише в кабінеті лікаря.
Про це повідомила стоматолог Уляна в Instagram.
Експерт назвала кілька простих звичок, які серйозно шкодять зубам:
- Не відкривайте пиво чи інші напої зубами;
- Не гризіть нігті;
- Не лузайте насіння передніми зубами;
- Не їжте лід;
- Відмовтесь від зубочисток;
- Не тримайте у роті стороні небезпечні предмети;
- Не чистіть занадто жорсткою щіткою;
- Не можна стискати дуже сильно щелепи при цьому чистячи зуби;
- Заборонено чистити зуби пастою одразу після прийому їжі кислих продуктів.
Додамо, що нікотин також негативно впливає не лише на зуби, але й на весь організм у цілому. Під час паління цигарковий дим виділяє токсини, які заповнюють ротову порожнину. Мікроби й бактерії осідають на зубах і утворюють зубний наліт. Він має жовтуватий відтінок, але в тих, хто палить часто й довго наліт набуває сірого або й чорного кольору.
Також напої, які містять кофеїн, висушують ротову порожнину і провокують швидку появу карієсу. А речовина танин (її багато в чаї) призводить до потемніння емалі й появи жовтих плям на зубах.
Деякі люди прикрашати себе скрізь, де тільки можна. Пірсинг у роті може не просто пошкодити зуби, а й зламати один із них. Постійний контакт зубної поверхні з стороннім тілом теж небажаний, тому що таким чином ушкоджується емаль.
Пірсинг у губах також може завдати чимало неприємностей його власникам, тому що завдяки йому бактерії розмножуються вдвічі швидше, що викликає інфекції в ротовій порожнині.
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