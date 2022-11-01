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Ці шкідливі звички руйнують ваші зуби: не робіть так

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Вівторок 01 листопада 2022 11:53
Ці шкідливі звички руйнують ваші зуби: не робіть так Чому зуби псуються (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожен піклується про здоров'я зубів та красу своєї усмішки. Хочеться, щоб вона була білою та привабливою. Однак день у день люди автоматично роблять деякі дії, про наслідки яких замислюються лише в кабінеті лікаря.

Про це повідомила стоматолог Уляна в Instagram.

Експерт назвала кілька простих звичок, які серйозно шкодять зубам:

  • Не відкривайте пиво чи інші напої зубами;
  • Не гризіть нігті;
  • Не лузайте насіння передніми зубами;
  • Не їжте лід;
  • Відмовтесь від зубочисток;
  • Не тримайте у роті стороні небезпечні предмети;
  • Не чистіть занадто жорсткою щіткою;
  • Не можна стискати дуже сильно щелепи при цьому чистячи зуби;
  • Заборонено чистити зуби пастою одразу після прийому їжі кислих продуктів.

Додамо, що нікотин також негативно впливає не лише на зуби, але й на весь організм у цілому. Під час паління цигарковий дим виділяє токсини, які заповнюють ротову порожнину. Мікроби й бактерії осідають на зубах і утворюють зубний наліт. Він має жовтуватий відтінок, але в тих, хто палить часто й довго наліт набуває сірого або й чорного кольору.

Також напої, які містять кофеїн, висушують ротову порожнину і провокують швидку появу карієсу. А речовина танин (її багато в чаї) призводить до потемніння емалі й появи жовтих плям на зубах.

Деякі люди прикрашати себе скрізь, де тільки можна. Пірсинг у роті може не просто пошкодити зуби, а й зламати один із них. Постійний контакт зубної поверхні з стороннім тілом теж небажаний, тому що таким чином ушкоджується емаль.

Пірсинг у губах також може завдати чимало неприємностей його власникам, тому що завдяки йому бактерії розмножуються вдвічі швидше, що викликає інфекції в ротовій порожнині.

Раніше ми називали місце, де категорично заборонено зберігати зубну щітку.

Також ми писали, які продукти чудово зміцнюють дитячі зуби.

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