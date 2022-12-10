Эти повседневные привычки портят зубы детей: за чем должны следить родители

Молочные зубы очень важны для ребенка, ведь они не только обеспечивают пережевывание пищи, но и поддерживают правильный рост челюстей, участвуют в формировании дикции. Однако важно следить за малышами, ведь некоторые плохие привычки приведут к проблемам с зубами.
Об этом рассказала стоматолог и блогер Ульяна Нищий в Instagram.
По словам врача, как только появляется молочный зуб у ребенка, то родители сразу должны ухаживать за ним и наблюдать за детским поведением. Все для того, чтобы избежать проблем с зубами и прикусом.
В частности, родителям следует обратить на такие вредные привычки:
Если вы замечаете в поведении ребенка какие-либо плохие признаки, то следует обратиться к специалистам, чтобы найти причину и получить лечение.
Важно помнить, что от всех вредных привычек можно избавиться. Лучше проводить профилактику, чем дорого и долго лечить губы.
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