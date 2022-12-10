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Эти повседневные привычки портят зубы детей: за чем должны следить родители

Что разрушает зубы детей (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Молочные зубы очень важны для ребенка, ведь они не только обеспечивают пережевывание пищи, но и поддерживают правильный рост челюстей, участвуют в формировании дикции. Однако важно следить за малышами, ведь некоторые плохие привычки приведут к проблемам с зубами.

Об этом рассказала стоматолог и блогер Ульяна Нищий в Instagram.

Плохие привычки детей

По словам врача, как только появляется молочный зуб у ребенка, то родители сразу должны ухаживать за ним и наблюдать за детским поведением. Все для того, чтобы избежать проблем с зубами и прикусом.

В частности, родителям следует обратить на такие вредные привычки:

  • длительное сосание пустышки (дольше 1,5-2 г);
  • сосание большого пальца (дольше 3-4 г);
  • употребление молока, компотов, чаев и кефиров ночью;
  • кусание губы;
  • прокладывание языка между зубами;
  • использование зубов как инструментов (открывать контейнеры);
  • грызть ногти;
  • кусание льда, карандашей и ручки;
  • спать с открытым ртом;
  • не регулярное посещение стоматолога;
  • чрезмерное потребление сладкого в течения дня, особенно липкие конфеты и леденцы на палочке;
  • бруксизм (скрежет зубами);
  • слишком жесткая чистка детских зубов;
  • отсутствие гигиены;
  • употребление зубной пасты.

Что следует сделать

Если вы замечаете в поведении ребенка какие-либо плохие признаки, то следует обратиться к специалистам, чтобы найти причину и получить лечение.

Важно помнить, что от всех вредных привычек можно избавиться. Лучше проводить профилактику, чем дорого и долго лечить губы.

Ранее мы сообщали, как выбрать зубной ополаскиватель правильно.

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