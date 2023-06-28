Ці породи собак вважаються найнебезпечнішими для людини: будьте насторожі

Пітбуль

Це порода вважається найнебезпечнішою. До цього ж погано піддається дресируванню. Дуже сильний, з надзвичайно розвиненою щелепою, його можна навчити вбивати як у собачих боях, так і захищати територію чи будинок.

З іншого боку, якщо його навчити нападати на людину, він атакуватиме все, що рухається як людина. На жаль, коли люди відчувають страх, вони тікають і тому в очах чотирилапого стають здобиччю.

Пітбуль (фото: Freepik)

Ротвейлер

Цей собака надзвичайно лютий і справді страшний. 2000 років тому ротвейлери перебували на службі у римської армії й билися разом із легіонерами.

Є надзвичайно слухняні собаки цієї породи, які люблять свого господаря, але якщо їм доведеться захищати когось з оточення чи будинок, вони без роздумів нападуть.

Ротвейлер (фото: petsi)

Чау чау

Чау-чау - чудовий сторожовий собака. При цьому він не любить сторонніх та не довіряє незнайомцям. Особливо не до душі їм надмірна увага чужих. Якщо тваринці не сподобається наполегливе бажання сторонньої людини погратися, вона може і напасти.

Також цей собака, коли сильно розсердиться, кусає свого господаря. Порода важко піддається дресируванню.

Чау чау (фото: petsi)

Акіта-іну

Акіта-іну вважається суворою собакою, він не любить різні подразнення та дитячі витівки. Також дуже часто тваринка погано ставиться до сторонніх, тому треба бути дуже обережним.

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Доберман

Чотирилапі такої породи - це ласкаві тварини та вірні захисники.Також мають добре відчуття та нюх. Ці песики небезпечні лише тим, хто загрожує їх близьким.

Доберман (фото: freepik)

Німецька вівчарка

Німецька вівчарка відома своїм розумом, дуже часто ця порода служить у поліції. Це тварина, яка завжди шукає свій дім та свою сім'ю.

Пес охороняє весь будинок і любить дбати про своїх господарів. Проте німецькі вівчарки бувають люті, але тільки тому, що вони зазнали жорстокого поводження, навчені їх власником атакувати або просто тому, що вони голодні.

Німецька вівчарка (фото: freepik)