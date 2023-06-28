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Эти породы собак считаются самыми опасными для человека: будьте осторожными

Какие породы собак считаются опасными (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Собаки относятся к любимым домашним животным. Однако есть породы, которые более опасны, чем другие и могут навредить человеку.

О том, какие породы собак считаются самыми опасными, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Питбуль

Эта порода считается самой опасной. К тому же плохо поддается дрессировке. Очень сильный, с чрезвычайно развитой челюстью, его можно научить убивать как в собачьих боях, так и защищать территорию или дом.

С другой стороны, если его научить нападать на человека, он будет атаковать все, что движется как человек. К сожалению, когда люди испытывают страх, они убегают и потому в глазах четырехлапого становятся добычей.

Питбуль (фото: Freepik)

Ротвейлер

Эта собака чрезвычайно яростная и действительно страшная. 2000 лет назад ротвейлеры находились на службе в римской армии и сражались вместе с легионерами.

Есть чрезвычайно послушные собаки этой породы, которые любят своего хозяина, но если им придется защищать кого-нибудь из окружающих или дом, они без раздумий нападут.

Ротвейлер (фото: petsi)

Чау-чау

Чау-чау - отличная сторожевая собака. При этом она не любит посторонних и не доверяет незнакомцам. Особенно не по душе им чрезмерная любвеобильность чужих. Если животному не понравится настойчивое желание постороннего человека поиграть, пес может и напасть.

Также эта собака, когда сильно разозлится, кусает своего хозяина. Порода тяжело поддается дрессировке.

Чау Чау (фото: petsi)

Акита-ину

Акита-ину считается суровой собакой, она не любит разные раздражители и детские проделки. Также очень часто животное плохо относится к посторонним, поэтому нужно быть очень аккуратным.

wikipedia)

Доберман

Четырехлапые такой породы - это ласковые животные и верные защитники. Также имеют хорошее чувство и обоняние. Эти собачки опасны только тем, кто угрожает их близким.

Доберман (фото: freepik)

Немецкая овчарка

Немецкая овчарка известна своим умом, очень часто эта порода служит в полиции. Это животное, которое всегда ищет свой дом и свою семью.

Пес охраняет весь дом и любит заботиться о своих хозяевах. Однако немецкие овчарки бывают злые, но только потому, что они подверглись жестокому обращению, научены их владельцем атаковать или просто потому, что они голодны.

Немецкая овчарка (фото: freepik)

Раньше мы писали о том, почему нельзя разрешать собакам высовывать голову из окна машины.

Также читайте о 5 наиболее агрессивных пород кошек с невыносимым характером.

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