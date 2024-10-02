Эти советы для выпечки сохранят ваше время и нервы
Найти время для выпечки может оказаться непросто. Однако с помощью некоторых уловок и способов, даже самые занятые люди могут наслаждаться домашней выпечкой.
О том, как готовить выпечку быстрее и легче, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Сортировать по ингредиентам
Сортировка всех ингредиентов по категориям также является полезной привычкой. Например, можно создать такие категории, как сухие товары, продукты и специи.
Таким образом, вы сможете эффективно совершать покупки и управлять запасами. Внутри каждой категории разделите ингредиенты по частоте использования или требованиям к хранению.
Учитывать сезонность
Обновляйте список ингредиентов в соответствии с сезоном или создавайте отдельные списки для таких продуктов. Сезонные фрукты или другие продукты могут иметь разную доступность, цену и качество в разные периоды времени. Таким образом, вы устраните риски, связанные с их доступностью.
Отмерять ингредиенты раньше времени
Предварительное отмеривание ингредиентов и хранение их в маркированных контейнерах может сэкономить драгоценные минуты, особенно для рецептов, по которым вы часто выпекаете.
Стандартизовать рецепты
Благодаря правильно стандартизированным рецептам вы получаете согласованную базовую линию для количества и пропорций ингредиентов.
Обобщение рецептов ускоряет процесс приготовления выпечки (иллюстративное фото: Freepik)
Это позволяет создавать стандартизированные списки ингредиентов для каждого рецепта, уменьшая вариативность и сводя к минимуму ошибку при заказе ингредиентов.
Подогревать продукты
Быстро подогрейте масло и яйца до комнатной температуры, поместив масло в теплую миску и погрузив яйца в теплую воду на несколько минут.
Поставить тесто в теплое помещение
Чтобы ускорить процесс подъема теста, поставьте тесто в теплую среду. Хорошо подходит разогретая, но выключенная духовка или у солнечного окна.
Всегда использовать пергаментную бумагу
Выстилая противень пергаментной бумагой, вы не только экономите время на очистку, но и предотвращаете прилипание.
Заморозить тесто для дальнейшего использования
Тесто для печенья можно заморозить и испечь вкусности позже. Выложите тесто на листы для выпечки, заморозьте, а затем храните в замораживающих пакетах.
Использовать миксер
Использование миксера может сэкономить ручные усилия и время, особенно для приготовления выпечки, требующей интенсивного замешивания теста.
Мытье принадлежностей и формы сразу после использования
Замочите инструменты для выпечки и формы сразу после использования, чтобы облегчить очистку.
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При написании материала использовались следующие источники: издание Medium, CakerHQ.