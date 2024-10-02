Эти советы для выпечки сохранят ваше время и нервы

Найти время для выпечки может оказаться непросто. Однако с помощью некоторых уловок и способов, даже самые занятые люди могут наслаждаться домашней выпечкой.

О том, как готовить выпечку быстрее и легче, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Сортировать по ингредиентам

Сортировка всех ингредиентов по категориям также является полезной привычкой. Например, можно создать такие категории, как сухие товары, продукты и специи.

Таким образом, вы сможете эффективно совершать покупки и управлять запасами. Внутри каждой категории разделите ингредиенты по частоте использования или требованиям к хранению.

Учитывать сезонность

Обновляйте список ингредиентов в соответствии с сезоном или создавайте отдельные списки для таких продуктов. Сезонные фрукты или другие продукты могут иметь разную доступность, цену и качество в разные периоды времени. Таким образом, вы устраните риски, связанные с их доступностью.

Отмерять ингредиенты раньше времени

Предварительное отмеривание ингредиентов и хранение их в маркированных контейнерах может сэкономить драгоценные минуты, особенно для рецептов, по которым вы часто выпекаете.

Стандартизовать рецепты

Благодаря правильно стандартизированным рецептам вы получаете согласованную базовую линию для количества и пропорций ингредиентов.

Обобщение рецептов ускоряет процесс приготовления выпечки (иллюстративное фото: Freepik)

Это позволяет создавать стандартизированные списки ингредиентов для каждого рецепта, уменьшая вариативность и сводя к минимуму ошибку при заказе ингредиентов.

Подогревать продукты

Быстро подогрейте масло и яйца до комнатной температуры, поместив масло в теплую миску и погрузив яйца в теплую воду на несколько минут.

Поставить тесто в теплое помещение

Чтобы ускорить процесс подъема теста, поставьте тесто в теплую среду. Хорошо подходит разогретая, но выключенная духовка или у солнечного окна.

Всегда использовать пергаментную бумагу

Выстилая противень пергаментной бумагой, вы не только экономите время на очистку, но и предотвращаете прилипание.

Заморозить тесто для дальнейшего использования

Тесто для печенья можно заморозить и испечь вкусности позже. Выложите тесто на листы для выпечки, заморозьте, а затем храните в замораживающих пакетах.

Использовать миксер

Использование миксера может сэкономить ручные усилия и время, особенно для приготовления выпечки, требующей интенсивного замешивания теста.

Мытье принадлежностей и формы сразу после использования

Замочите инструменты для выпечки и формы сразу после использования, чтобы облегчить очистку.